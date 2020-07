會考生活英語／【商務篇】 商務電子郵件

★單字

1. advertisement(ad)[͵ædvɚˋtaɪzmənt] n. 廣告(國中挑戰800字) 2. internet [ˋɪntɚ͵nɛt] n. 網際網路(國中基本1200字)

★實用字詞

1. reply to 回應、回答、答覆 2. on the internet 在網際網路上(internet已經成為通用法,不需大寫) 3. P.S. 附註(postscript的縮寫) 4. warranty 產品保固

This is a business e-mail about an advertisement.

這是跟一則廣告相關的商務電子郵件。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Thanks for/replying to/my ad/on the internet.

感謝/回覆/我的廣告/在網際網路上。

動手做做看:將長句分成短字詞

P.S.: This product is covered by a 1-year warranty.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. Where does the ad appear?

(A) newspaper

(B) magazine

(C) online

2. What size is the USB?

(A) 0G

(B) 16G

(C) 250G

3. How much is local shipping?

(A) $0

(B) $16

(C) $250

解答:

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (A)