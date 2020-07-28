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會考生活英語／【商務篇】 商務電子郵件

聯合新聞網 / 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

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2. internet [ˋɪntɚ͵nɛt] n. 網際網路（國中基本1200字）

★實用字詞

1. reply to 回應、回答、答覆

2. on the internet 在網際網路上（internet已經成為通用法，不需大寫）

3. P.S. 附註（postscript的縮寫）

4. warranty 產品保固

This is a business e-mail about an advertisement.

這是跟一則廣告相關的商務電子郵件。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Thanks for／replying to／my ad／on the internet.

感謝／回覆／我的廣告／在網際網路上。

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(A) 0G

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(A) $0

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解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

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考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

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