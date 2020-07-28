獲游藝獎導覽達人、網路人氣雙首獎 莊舒羽立志當主播

基隆市碇內國中莊舒羽日前獲得廣達「游藝獎」導覽達人及網路人氣票選雙首獎，莊舒羽長相甜美，口條清晰，在學校早就是人氣王，也是英語主播，她用英語介紹學校、景點很流暢，立志當電視台主播，要以新聞為職志。

老師李孟龍老師長期投入學生導覽的培訓，經常利用課餘假期時間引導訓練學生，透過課程不僅讓學生認識藝術作品，更培養學生沉穩的台風與清晰的表達能力，105年及107年碇中都拿下廣達游藝獎導覽達人全國首獎，這次是第三次。

校長王淑芬說，能有這樣的好成績非常不容易，靠團隊長期投入很多的心思，培訓很多孩子口語表達能力，還有穩健的台風及知識的累積。

莊舒羽說，能拿到冠軍是很多老師不斷支持、陪伴她訓練，才能有很好的口條，她在國一時英語口條不好還常會卡住，經過不斷訓練突破自我。她希望自己以後從事新聞工作，能夠坐上主播台播報新聞，傳達重要新聞，並把自己想法告訴給大眾。

長得甜美、看似文靜婉約的莊舒羽，內心卻有股不服輸的堅毅與熱誠。在校期間，從話劇社開始探索自我，並在美術社學習藝術創作與鑑賞，同時也擔任導覽小尖兵與基隆市英語主播，口條清晰流暢。在每一個學習歷程，她都踏實地前進，只要是她想完成的就會全力以赴，她說，當初是抱持著「只要相信，就一定可以看見」的信念，參加這次導覽達人的比賽。