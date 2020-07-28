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海東暗蟬機器人到離島 同儕教練學科技

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海東國小機器人服務隊到金門服務，教導學生設計機器人。圖／海東國小提供
台南市海東國小機器人服務隊到金門服務，教導學生設計機器人。圖／海東國小提供

台南市海東國小到偏鄉學校教導機器人設計，今年邁入第7年，暑假首站到金門離島服務。教務主任洪駿命今天表示，海東為數位學習深耕計畫學校，發展主題跨域課程，希望藉由同儕教練的方式，引領偏鄉孩子從暗蟬故事中學習機器人。

海東國小機器人服務團隊上周到金門金鼎、河浦國小服務，課程包含暗蟬機器人走迷宮、暗蟬騎士護衛隊及數位歷程紀錄，服務的模式應用同儕教練的策略，由海東學生以1對1或1對2指導離島學生學習機器人，從認識台灣暗蟬、組裝暗蟬機器人、撰寫程式與控制機器人，再由離島學生完成歷程數位說故事。

當小老師的姜瑀蕎說，有時候被服務的學生比較活潑好動，就要試著把他們的注意力轉移回到機器人上；如果沒有耐性、臭臉，小學員的心情也會跟著不好，學習就會受影響，這也是過程中的重要課程學習。

洪駿命表示，課程內涵在於培養孩子解決問題的能力、程式設計、設計思考及對環境的愛惜，透過服務除培養培養耐心、臨場指導的應變能力，也提升自我省思的能力。海東國小的偏鄉服務，到目前已完成64場，洪駿命說，未來仍會持續進行偏鄉服務，希望將海東的發展成果與所有學校共享。

台南市海東國小機器人服務隊到金門服務，教導學生設計機器人。圖／海東國小提供
台南市海東國小機器人服務隊到金門服務，教導學生設計機器人。圖／海東國小提供

偏鄉學校 金門

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