腦麻曾讓他不良於行 最忙國小生克服障礙成運動好手
台北市士東國小畢業生徐浩銓從小因腦血管堵塞，被診斷為腦性麻痺，身體右側半癱，右腳使不上力，四肢張力過大，曾讓他不良於行。他從兩歲起開始復健，五歲接觸地板滾球運動及水療，小學三年級還加入學校弦樂團，右手拿琴弓拉起小提琴，也是體育競賽常勝軍，今年國小畢業，徐浩銓獲頒體育類市長獎。
說起地板滾球遊戲，2隊參賽者坐在椅子上，先發者拋出一顆白球，再丟出一顆紅球，另一隊再拋出藍球，一來一往，比誰的球最靠近白球者得分。徐浩銓與他的隊友，連4年獲得地板滾球運動兒童組冠軍，他在場上擔任隊長，即便隊友因服用專注力藥物，常比賽還沒結束就緊張地哭了，他仍冷靜沉著，靠著「黃金右手」，擲出每一顆關鍵球。
徐浩銓也是游泳好手，5歲那年因緣際會接觸水療，從踢水到學習自救，進階到各式泳姿，每周末都在泡在泳池裡練習。徐浩銓說，水有浮力，能讓身體舒張，後來也練出興趣，曾因身體支點難平衡，一個動作練習兩、三個月，他仍堅持到底，五年級時更參加游泳代表隊選拔，拿下3面銅牌，他說，只要能突破自己紀錄，就是最大的肯定。
在這些成績背後，其實有一位幕後推手，徐浩銓爸爸卸下工作身分，也是一名游泳教練，時常帶著他一起練地板滾球，父子倆假日也常相約去泳池練習，爸爸從旁校正泳姿，讓徐浩銓的泳速更快；但爸爸講求效率與策略，徐浩銓則講求經驗，兩人偶爾也會意見不合，
「左腳可以打節拍，但右腳不行」，徐浩銓因腦麻右側難施力，小時候走路常跌倒，靠著運動、復健，現在不僅是體育健將，還能用右手拉小提琴，7月底即將成果發表，採訪這天，他下午還要練琴，即便已從國小畢業，他每周仍要上國一先修，練習游泳及地板滾球，還要回學校練弦樂，可說是「最忙國小生」。
今年暑假過後，徐浩銓即將升國中，為了繼續練游泳，他選讀天母國中，希望能加入游泳隊訓練，但國小、國中課業壓力差異大，問起未來規畫？徐浩銓拿不定主意，一方面想顧好課業，另一方面，也想兼顧體育活動，兩邊如何取捨，也成為徐浩銓即將面臨的考驗。
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