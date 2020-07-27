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許嘉恩克服腰痛奪全中運金牌 瞄準台大要助人挑戰人生

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市明道中學田徑女將許嘉恩（右二）雖歷經去年嚴重的腰椎斷裂傷勢，但仍重回賽場贏得兩百公尺金牌和4百公尺銀牌，替自己創造新的人生。圖／明道中學提供
台中市明道中學田徑女將許嘉恩（右二）雖歷經去年嚴重的腰椎斷裂傷勢，但仍重回賽場贏得兩百公尺金牌和4百公尺銀牌，替自己創造新的人生。圖／明道中學提供

全中運落幕，台中市明道中學田徑女將許嘉恩雖歷經去年嚴重的腰椎斷裂傷勢，但仍重回賽場贏得兩百公尺金牌和4百公尺銀牌，替自己創造新的人生。已升上高三的她，在一完賽後就馬上加入學校的暑期輔導課程，目標要考上台大社工系或心理系，幫助更多人勇敢面對人生挑戰。

校長汪大久今指出，「越運動，越優秀」是明道中學辦學的理念，相信許嘉恩的故事一定能鼓勵學弟妹們，即使面對困境低潮，也能勇敢接受挑戰。

校方指出，許嘉恩從小就展現體育才能，曾參加國小躲避球隊、國中田徑隊，但都能同時兼顧訓練及課業。但運動生涯一路走來，曾多次負傷參賽，她得學習如何跟傷痛和平共處，並堅持不懈、繼續前進。

許嘉恩國二時第一次進入全中運決賽，原本有望奪得4百公尺第2名，結果卻在終點線前跌倒；隔年則跑出兩百公尺24秒36、四百公尺54秒26的好成績，不但獲得雙金，也破大會紀錄。後來她進入明道高中，雖有課業壓力，但她仍利用每天早、晚在學校練習，持續在田徑上努力。

去年的全國中等學校運動會、全國運動會，許嘉恩因腰椎第三節和第五節斷裂、第四節和第五節滑脫，以及右大腿拉傷，痛到幾乎不能再跑，因此沒能跑出好成績，讓她常常為此流淚。但她在家人和教練的鼓勵下並不氣餒，今年在努力復健後重回全中運賽場，終以24秒51奪回田徑兩百公尺金牌，並再次找回自信。

全中運

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