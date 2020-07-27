竹科夏夜兒童戲劇來了 8月4日起開放索票

為讓科學園區從業人員及鄰近社區民眾，在暑假期間共享親子美好藝文時間，新竹科學園區管理局每年皆邀請兒童劇團帶來精彩的表演，今年的兒童劇由海波兒童劇團及點心家族，演出生動活潑的歌舞劇《精靈傳說糖果屋》與《魔法神燈阿拉丁》，分別在8月17及18日晚間7點30分，在園區活動中心A館禮堂歡樂登場。

科管局表示，科學園區的親子家庭每年都期待科管局的戲劇演出，讓孩童的歡笑聲伴隨著夏夜涼風度過美好的夜晚，今年更將表演增加為兩場，主題為「魔法及夢想」，從劇中可以看見充滿想像力的魔法，以及如何在勇氣當中實現自己得夢想。海波兒童劇團此次帶來的戲劇還邀請到超人氣卡通「鯊魚寶寶」及「嚕嚕米」，與現場小朋友進行唱唱跳跳及開放觀眾上台與戲劇中角色進行互動交流。

本次兒童劇自8月4日上午10點起開放索票及劃位，有興趣的民眾可至科學園區活動中心A館(新竹市新安路2之1號)、竹南園區服務處（苗栗縣竹南鎮科研路36號）或龍潭園區服務處（桃園市龍潭區龍園一路1號）索取，建議索票民眾配戴口罩。

另外，也提醒民眾，為配合防疫，每人限索2張，採實名登記制，票券索完為止，歡迎踴躍索票參加，當日未持有票券不開放入場，入場時，體溫超過37.5℃或未配戴口罩者，禁止入內。演出當日前500名觀眾憑入場券還能兌換精美小禮物、參加好康的摸彩。聯絡人03-5773311#2314舒小姐。