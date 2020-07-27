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桃園各級校長今布達 42歲林惠萍全場最年輕

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
大坑國小校長林惠萍是桃園市今年最年輕的校長。記者陳夢茹／攝影
大坑國小校長林惠萍是桃園市今年最年輕的校長。記者陳夢茹／攝影

桃園市教育局今天舉辦「桃園市109年度各級學校校長布達交接典禮」，由桃園市長鄭文燦主持，並一一頒發教育諮詢顧問聘書，今年共有8位校長退休，53位校長及園長連任，27位校長轉任，還有8位校長及園長新任。

典禮一開始由各級校長點播歌曲， 平鎮高中校長胡劍峯點播「光年之外」，他直呼，年紀大了也要跟上潮流，帶動台下歡樂氣氛，即便退休他也已找好新工作，將到其他學校擔任校長。

今年較為特別的是，僅有一位校長從國中轉任高中，校長陳家祥從大有國中轉任南崁高中；另外，42歲的大坑國小校長林惠萍是今年最年輕的校長。

林惠萍笑說，42歲不算最年輕，過去有不少校長都是30多歲，不過近年體制改變，規則的變動和競爭力變大，的確擔任校長的年齡有上升的趨勢，她舉例，像她考取校長資格時更是27人競爭3個位子，相當激烈。

談及參加校長考試的契機，林惠萍表示，她擔任教師及行政職位已滿19年，管理一個班級只能影響一個班級的學生，對教育有更大的抱負才參加校長考試，堅持不懈考了3次才如願考上，未來希望像今天布達典禮的主題「前瞻佈局、創新應變」，在教育裡持續創新，給學生全新的學系感受。

鄭文燦表示，市府未來仍會持續積極推動教育政策讓學校減壓，教育的投資非常值得，自改制升格以來，市府為因應人口增加，將市立高中改國立高中，擴大一倍，陸續還在人口發展地區擴建學校，也持續推動校園減壓政策，降低教師兼任行政職負擔，希望讓學校夢想大一點、負擔少一點。

今年布達交接典禮除了由鄭文燦特別頒發教育諮詢顧問聘書外，還贈送精美書法題字的瓷器雕刻瓶，感謝退休校長為桃園市教育的辛勤耕耘，另外更邀請去年自願請調回鄉服務的巴崚國小校長高理忠，演唱泰雅歌謠「生命的氣息」及義大利民謠「我的太陽」，祝福所有校長。

鄭文燦表示，教育的投資非常值得，市府未來仍會持續積極推動教育政策，希望讓學校夢想大一點、負擔少一點。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦表示，教育的投資非常值得，市府未來仍會持續積極推動教育政策，希望讓學校夢想大一點、負擔少一點。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 義大利 教育局 競爭力 校長遴選

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