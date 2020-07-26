快訊

全台19縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

考慮委外製造晶片 英特爾為何把30年龍頭地位讓給台積電？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北美館出現防疫度假村? 「新！王冠度假村」邀你入住

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術計畫「新！王冠度假村」邀民眾入住北美館防疫渡假村。圖／取自北美館網站
藝術計畫「新！王冠度假村」邀民眾入住北美館防疫渡假村。圖／取自北美館網站

疫情稍歇，出遊民眾塞爆觀光景點。如果，有一間兼具「防疫」和「渡假村」功能的「防疫渡假村」出現，你願意入住嗎?北美館8月即將推出的新展覽「藍天之下：我們時代的精神狀況」，便在館內打造一座「新！王冠度假村( Corona Villa ) 」，即起預約入住。

新冠疫苗尚未出現，新冠疫情陰影依然籠罩全球。「新！王冠度假村」以藝術創作，提出對未來隔離設施的想像與提案。此一計畫由莎士比亞的妹妹們的劇團設計，在北美館內運用「防疫旅館」概念，建造一個集飯店、遊輪、方艙、避難所、療養院等多重空間意象的複合式度假村。

在這個度假村中，有5個獨立房間開放觀眾線上預約入住體驗。每個房間將會有一位藝術家，通過遠端視訊進行客房服務，內容包含「虛擬情人」、「點歌伴唱」、「合作寫生」、「接觸治療」、「代客購物」等，讓參演者意識到被隔離本身的自主與監控、行動與禁錮等多重矛盾的處境。每天有五個入住時段，每次入住兩個半小時。

「新！王冠度假村」邀請民眾入住，開放入住時間從8月1日起至10月18日，即起開放預約，額滿為止。線上預約網址： https://bit.ly/3iGNuDb

疫情 莎士比亞 購物

延伸閱讀

防疫不力 以色列數城爆發示威要總理下台

旅宿新選！「虹夕諾雅 沖繩」開幕　100間全海景客房+絕美無邊際泳池，沖繩之美盡收眼底

鄧振中出席線上APEC經貿部長會議 呼籲各國防疫物資交流

台東太麻里聯合豐年祭防疫 今年不開放參與

相關新聞

新住民語師資難求 桃園166校參與共聘

因應新課綱實施新住民語文課程，在師資方面桃園市採取聯合甄選及分區共聘制度，今年有166校提出申請，報考人數有81位，越南...

疫情衝擊 出國讀大學申請人數減半

全球疫情嚴峻，讓不少學生留學夢碎，也反映在今年申請到國外讀大學的數字上。以北一女中為例，往年約有近50名出國念書，今年僅...

曾簽退學書 她警覺「不能放棄任何一個學生」獲師鐸獎

屏東縣立大同高中圖書館主任羅欣慧從事教學29年，她回想初當老師第一年，簽下一名女學生退學書，那一剎那「我看到學生掉下眼淚...

竹縣補救教學績優 獲挹注2584萬續推

新竹縣政府配合教育部推動補救教學計畫逾10年，以去年12月測驗資料顯示，受輔學生進步率比應受輔而未受輔的學生高出約5%，...

北美館出現防疫度假村? 「新！王冠度假村」邀你入住

疫情稍歇，出遊民眾塞爆觀光景點。如果，有一間兼具「防疫」和「渡假村」功能的「防疫渡假村」出現，你願意入住嗎?北美館8月即...

宜蘭縣岳明國小重型帆船離金 往下一站澎湖航行

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小的小帆手們不畏風浪，帶著一股樂觀前進的海洋夢，自109年7月14日從蘇澳港駕馭重型帆船「光腳號」出航...

小學生另類暑假作業 排遊程、種菜、做古人裝全入列

過去小學生一邊放暑假，另一頭還要忙著寫暑假作業，台北市2016年起廢除制式的寒暑假作業，改推自主學習，把學習權還給孩子，...

高中留學生返國復學要留級？ 北市個案處理

不少學生休學出國留學，因疫情爆發返國避疫，但返國回到原班級上課，校方卻以學生「休學」為由，不認可學分，等於要再多花一年。...

動亂+不確定性 南一中學生 棄讀香港大學

受到之前反送中及疫情影響，今年申請到香港讀大學的學生減少，即使申請上，也有人取消就讀。台南一中有學生錄取香港兩所知名大學...

宜蘭重型帆船抵金 古寧國小學生搶著當「航海王」

宜蘭縣岳明國小32名師生駕駛著國內最大34噸級重型帆船「光腳號」，今天來到金門，並與古寧國小師生進行海洋教育交流活動，兩...

親子北管闖關 傳藝中心的夏日限定遊戲來了

國立傳統藝術中心為「憨子弟・瘋亂彈–臺灣北管藝術大展」量身打造夏日限定遊戲，推出「鼓吹北管夏日遊-親子北管音樂闖關」，7...

高一留學生「因疫返國」卻要留級？ 北市教局：個案處理

年初全球疫情大爆發，許多留學生避疫返國，被迫中止學業，但回國後，回到原本的課堂上課，卻又無法在國內學校被認定學分，等於要...

熱門新聞

本土語言將納中小學必修 教育部修訂108課綱總綱

宜蘭縣岳明國小重型帆船離金 往下一站澎湖航行

疫情助長我國境外生源 港生申請來台人數回溫

論文代寫罰則上路7年只1件開罰 教部：代寫不易抓

曾簽退學書 她警覺「不能放棄任何一個學生」獲師鐸獎

港生報名我大學 成長5成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。