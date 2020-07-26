北美館出現防疫度假村? 「新！王冠度假村」邀你入住

疫情稍歇，出遊民眾塞爆觀光景點。如果，有一間兼具「防疫」和「渡假村」功能的「防疫渡假村」出現，你願意入住嗎?北美館8月即將推出的新展覽「藍天之下：我們時代的精神狀況」，便在館內打造一座「新！王冠度假村( Corona Villa ) 」，即起預約入住。

新冠疫苗尚未出現，新冠疫情陰影依然籠罩全球。「新！王冠度假村」以藝術創作，提出對未來隔離設施的想像與提案。此一計畫由莎士比亞的妹妹們的劇團設計，在北美館內運用「防疫旅館」概念，建造一個集飯店、遊輪、方艙、避難所、療養院等多重空間意象的複合式度假村。

在這個度假村中，有5個獨立房間開放觀眾線上預約入住體驗。每個房間將會有一位藝術家，通過遠端視訊進行客房服務，內容包含「虛擬情人」、「點歌伴唱」、「合作寫生」、「接觸治療」、「代客購物」等，讓參演者意識到被隔離本身的自主與監控、行動與禁錮等多重矛盾的處境。每天有五個入住時段，每次入住兩個半小時。

「新！王冠度假村」邀請民眾入住，開放入住時間從8月1日起至10月18日，即起開放預約，額滿為止。線上預約網址： https://bit.ly/3iGNuDb