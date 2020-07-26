宜蘭岳明國小帆船造訪澎湖 交流海洋教育

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小師生「光腳號」帆船因俥葉受損，直到今晨才駛抵澎湖，明天將與澎湖合橫海洋小學進行海洋教育交流，完成台澎金馬海洋夢。

澎湖海巡隊表示，岳明國小「樂觀小帆手‧海洋臺灣夢」活動，14日從蘇澳港駕馭重型帆船「光腳號」出航，在先後完成龜山島、基隆嶼、馬祖和金門航程後，昨天上午10時從金門水頭港出海。

帶隊的岳明國小主任陳文全表示，「光腳號」帆船昨天晚間進入澎湖海域時，由澎湖海巡隊3538巡防艇接手戒護，不料帆船夜間航行時，俥葉片疑似打到不明物體，導致受損，船速減慢，但所有小帆手不畏風浪，歷時17小時，遲至今天清晨4時平安駛抵馬公亞果遊艇碼頭，並緊急商請造船廠修護，以利後續環台行程。

陳文全表示，抵澎後，小朋友們迫不及待前往海邊戲水，感受美麗海島景觀，明天將與澎湖合橫海洋小學進行海洋教育交流，師生一起到學校附近海域淨灘、採集海砂、檢測水質與微塑膠和捐贈檢測儀器等活動，同時安排合橫師生一同搭乘「光腳號」帆船出海體驗。

宜蘭岳明國小「光腳號」帆船在完成馬祖、金門和澎湖離島航程後，將一路南下再前往澎湖七美島，航向台南安平港繼續環台海洋夢。