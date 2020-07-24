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小學生另類暑假作業 排遊程、種菜、做古人裝全入列

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
太平國小推動食農教育，暑假前夕，指導低年級小朋友種植空心菜。圖／台北市教育局提供
太平國小推動食農教育，暑假前夕，指導低年級小朋友種植空心菜。圖／台北市教育局提供

過去小學生一邊放暑假，另一頭還要忙著寫暑假作業，台北市2016年起廢除制式的寒暑假作業，改推自主學習，把學習權還給孩子，仍有學校會融入主題教學，引導孩子展開自主規畫。士林國小就有學生想養寵物，但家長不同意，後來去當流浪動物協會小志工，開學後跟全校分享「領養取代買賣」的價值；湖山國小六年級生今年9月要去澎湖校際交流，暑假期間，則要學生先規畫馬公市半日遊。

士林國小校長吳明郁表示，今年結業式當天，徵求15位小朋友自主參加「好習慣」的活動，要在這史上最短的暑假裡，挑戰每天閱讀30分鐘、運動30分鐘、感恩一件事或人，也請孩子計下自己的習慣養成情形，可以用筆記、電子檔案、影片、照片來呈現，開學後再邀小朋友到校長會客室，開直播和大家分享。

吳明郁也分享，各班讓孩子自己鑽研主題，比如有孩子對洋芋片包裝有興趣，或對建築物外觀有研究，甚至是對城市發展有興趣，都鼓勵學生主動去研究。也有班級提出要為家人做早餐，孩子設計菜單前，也要先調查喜好，透過各式引導方式，設計出一周不同的早餐組合，也能增近親子關係。

雙溪國小校長張育成則分享，5年級有探討古人的主題教學，課堂以孩子有興趣的古人，介紹個性、事蹟、口頭禪，暑假期間，班導師再讓小朋友拿出環保再生材料，或家裡舊衣布料，替那位古人製作服裝及配飾，開學後將安排一場古人走秀，讓孩子展示、介紹他們的作品。

太平國小過去推動食農教育，從低年級起安排系列親子共玩、共學、共食的活動，暑假前夕，在快樂18市民農園的張勝傑老師及陳雯莛志工的指導下，讓低年級小朋友種植空心菜，讓孩子帶回家與家人一同照顧，等待一個月後採收，烹飪入菜共食，除了增進親子感情，也能讓孩子體驗種植的辛苦與樂趣。

日新國小校長林裕勝則說，暑假作業主打自主學習，中、低年級老師有列出暑假活動清單，鼓勵學生維持閱讀、運動的生活習慣，以三年級為例，包含閱讀課外讀物，撰寫閱讀心得，也希望學生能增進體能運動、做家事，並由家長簽名，也要自訂主題完成成果作品，開學後上台做2分鐘的報告；中、高年級則要求學生提出自主學習計畫，鼓勵親子共同討論，並在開學時辦成果展，也會擇優給獎勵，讓孩子能學習規畫假期生活。

從裝土、播種、覆土、壓實、澆水到之後的採收及土壤回收，樣樣技巧不馬虎。圖／台北市教育局提供
從裝土、播種、覆土、壓實、澆水到之後的採收及土壤回收，樣樣技巧不馬虎。圖／台北市教育局提供

親子 共食

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