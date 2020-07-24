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疫情衝擊 出國讀大學申請人數減半

聯合報 / 記者趙宥寧／台北報導
潘芊穎考上7所國立大學音樂系中提琴組榜首，還是台灣唯一拿到全額獎學金，錄取新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的學生。圖／潘芊穎提供
潘芊穎考上7所國立大學音樂系中提琴組榜首，還是台灣唯一拿到全額獎學金，錄取新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的學生。圖／潘芊穎提供

北一女今年只30名

全球疫情嚴峻，讓不少學生留學夢碎，也反映在今年申請到國外讀大學的數字上。以北一女中為例，往年約有近50名出國念書，今年僅剩30名左右；師大附中也腰斬，去年49名，今年僅剩29名，兩校都表示，疫情衝擊，讓學生選擇留在台灣。但也有學校說，尚無學生因疫情放棄出國。

北一女中教務主任吳銘祥說，每年學生出國人數都攀升，今年卻明顯銳減，過去香港大學、紐約大學都會到海外招生，下半年統統喊卡，或改為線上，另外，往年赴港、日學生較多，今年美、加反而較多。

吳銘祥認為，香港政治氛圍雖然有影響，但疫情因素還是居大，「去美、加的學生意志較堅定，去港、日像是有機會就去，今年學生考量與其出國，不如留在台灣。」也有留學生校友回校分享，在國外只能視訊上課，也大幅降低出國意願。

師大附中49名剩29名

師大附中教務主任陳雅萍表示，去年有49名申請出國，今年腰斬剩29名，其中有3名學生準備赴港，但因在台也有學校可讀，不確定是否會如期出去。

陳雅萍說，疫情影響很大，有些因國門還沒開放，想去都去不了，家長也擔心孩子獨自在異鄉。她也提到，有就讀京都大學的畢業校友提前返台，改用線上教學，但不見得每個國家都有這類服務，家長多半會保守觀望，外加台灣防疫做得好，家長多希望孩子留在台灣。

至於中正高中，3年前推動海外雙聯學制，力拚國際接軌，今年有16名學生應屆畢業，不料第一屆就碰上疫情，仍有約8人申請海外大學。

中正高中教務主任莊孟蓉表示，尚未聽聞有學生因疫情放棄出國機會，但有學生申請上英國倫敦大學，因學校未正式復課，第一年採線上教學，在台灣跨海學習。

今年原預計要到新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的潘芊穎，是台灣首位拿下公費生資格的錄取生，留學計畫卻因疫情喊卡，她準備前往台北藝術大學音樂系就讀。潘芊穎說，多少會有點失落，但考前就有心理準備，也怕出去後，若生病會回不來，現階段就留在台灣。

疫情 出國 香港

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