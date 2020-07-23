宜蘭重型帆船抵金 古寧國小學生搶著當「航海王」

宜蘭縣岳明國小32名師生駕駛著國內最大34噸級重型帆船「光腳號」，今天來到金門，並與古寧國小師生進行海洋教育交流活動，兩校的學生先攜手進行淨灘，並進行重型帆船體驗，讓古寧的學子大呼，真的好好玩！

在師長及教練團的帶領下，岳明國小師生駕著國內最大重34噸，長60尺的重型帆船「光腳號」，以逆行跳島方式環繞臺灣一周及許多離島如：龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖蘭嶼、綠島等，14日從蘇澳港揚帆出發，挑戰27天的航程，共約1500公里，10位教練、13位老師、32位小帆手們(輪班），以接力完成海洋台灣夢的創舉。

據了解，古寧國小在去年1月份曾到岳明國小進行特色遊學校際交流活動，兩校學生在宜蘭冬山河一起共學帆船體驗，古寧學童第一次駕駛風帆感覺新奇有趣，勇敢挑戰，留下深刻的印象與回憶。

當帆船停泊水頭港海域，2校師生先在塔山發電廠旁海灘淨灘，包括岳明國小校長黃建榮、古寧國小校長黃芸芸等帶領師生及電廠員工一起進行淨灘活動，雖然天氣炎熱，但大家都相當認真的清理海漂垃圾，最後還利用海廢物創作一座「金門戰車」，學生們說，這是象徵古寧頭戰役「金門之雄」的戰鬥精神。

岳明國小的師生還帶領古寧學子進行海灘塑膠微粒的觀察分析，並運用手機在4座三角自製顯微鏡操作下觀察，一起學習容易上手的觀察方法。還有口袋型顯微鏡(Pocket Microscope)，可以將海沙放大120倍，學童們個個好奇心十足，觀察力敏銳，嘗試調整焦距後，再輪流觀察，將科學動手做實驗融入於海洋環境生態教育。

「我是航海王！」古寧的學生在登上帆船的那一刻，大家都超興奮的，在船上體驗旋轉繩索大型帆布冉冉升起、操控大方向盤、參觀船艙內設備臥鋪等，並細細聆聽岳明學生的精彩導覽介紹，在看到船長及學生如何操控駕駛帆船，直說，真是了不起，大呼過癮，不想下船。