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當一日子弟團北管爭霸 傳藝中心的夏日限定遊戲來了
國立傳統藝術中心為「憨子弟・瘋亂彈–臺灣北管藝術大展」量身打造夏日限定遊戲，推出「鼓吹北管夏日遊-親子北管音樂闖關」，7月28日起至8月2日止，每日下午2時30分到3時40分辦理1場，免費報名參加，優勝獲市值千元的《子弟團爭霸戰》北管桌遊。
國立傳統藝術中心表示，「北管」對孩童來說可能是一個陌生的名詞，也許曾在廟會慶典聽過熱鬧喧騰的鑼鼓聲但並不知道那就是北管，為了介紹這位熟悉卻又陌生的老朋友，傳藝中心特別趁著孩子們放暑假期間，以遊戲化的方式設計北管闖關活動，讓北管變得更有趣。
傳藝中心指出，這項活動為闖關型的積分遊戲，共有3個關卡，第一關是暖身的「北管展導覽」，第二關是考驗記憶力的「憨子弟拚場快問快答」，最後一關「瘋亂彈特訓班」，邀請臺北木偶劇團的北管樂師帶著參加者敲敲打打玩樂器，在親子解鎖關卡過程中，認識臺灣的傳統北管文化，完成3關且累計分數最高的參加組別，將可獲得市值千元的《子弟團爭霸戰》北管桌遊一套。
這套桌遊是臺灣第一套以北管文化為主題的桌上益智遊戲，主要設定年齡為國小4至6年級學童，玩家將化身為軒社團長，在遊戲中經營、擴建自己的軒社。
傳藝中心表示，完成闖關但未得優勝的組別可獲得參加獎「臺灣北管藝術大展」紙膠帶一盒，另可憑活動集分卡以8折優惠價至蔣渭水演藝廳禮品店購買《子弟團爭霸戰》北管桌遊。
傳藝中心提醒，活動為免費報名參加(須購票入園)，每場次於當日上午9點起在「展示館展覽服務台」開放現場報名，人數額滿為止。詳情請至傳藝中心官網查詢： https://www.ncfta.gov.tw/ 。
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