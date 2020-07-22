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孩子畢業典禮當日接通知「提前舉行」 家長氣炸：不能到就被放棄

聯合新聞網 / 綜合報導
畢業典禮是小朋友期待已久的活動。 圖／pakutaso
畢業典禮是小朋友期待已久的活動。 圖／pakutaso

畢業典禮是學生各階段的重要回憶，而人生首次的畢業典禮，不僅是小朋友的珍貴記念，對家長來說也相當重要！有家長抱怨，學校為了「避雨」，竟在典禮當日通知要提早進行，即使家長表示無法配合也沒用，讓她痛批「無法理解原諒」。

近日天氣變化快，常常上午陽光普照下午卻下起大雷雨，有學校擔心大雨影響畢業典禮，竟在典禮舉行當日上午6點詢問畢業生家長，是否可將下午的典禮提前至上午舉行，讓接到電話的家長忍不住上網抱怨

該名家長表非示，孩子的畢業典禮受疫情影響一波三折，雖然大家都不希望辦在戶外廣場，但理解學校苦衷後也都體諒接受，還提醒學校注意午後陣雨要準備備案，當時對方還回覆「會搭棚子，不用擔心」。

沒想到到了典禮當天，學校竟來電以「下午可能下大雨」的理由要把活動提前，無法配合更改時間的家長就直接被放棄！她表示如果依原本訂好的時間，不能參加當然要自行負責，這樣臨時改時間，理當有一個學生無法配合就該照原訂計畫進行。想到這是孩子人生的第一場畢業典禮，她痛批「真的無法理解原諒」。

看到這樣的行事方式，網友紛紛表示不能接受，「臨時提前太誇張了」、「我會翻桌吧」、「如果學校是臨時改延後順延我還能理解，但是臨時改提前好像不太對」、「這麼臨時我不能接受，不是每位家長都沒事欸」、「當天早上才通知也太扯，重點是只有『通知』卻無視『意願』」、「早上才通知這感覺也太差，午後雷雨不是當初規劃的時候就該想到嗎」。

不過也有人認為，學校是以整體為主，不太可能只因一個人不配合就照原訂時間舉行。該名家長後續回覆，已與學校溝通，將另外安排場地舉辦畢業典禮。

畢業典禮 大雷雨

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