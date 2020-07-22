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台北文化獎得主出爐 92歲「寶島歌王」文夏奪特別獎

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
大提琴家張正傑，15歲赴維也納與芬蘭留學，28歲放棄國外教職回國任教，為台灣古典音樂界帶來許多創新創舉。圖／台北市文化局提供
大提琴家張正傑，15歲赴維也納與芬蘭留學，28歲放棄國外教職回國任教，為台灣古典音樂界帶來許多創新創舉。圖／台北市文化局提供

台北文化獎24屆得獎者出爐，得主分別為台北首督芭蕾舞團、大提琴家張正傑、傑出建築師龔書章，92歲「寶島歌王」文夏榮獲特別獎。台北市文化局將於10月下旬在台北市中山堂舉行頒獎典禮，表揚得主對台北文化的貢獻。

台北首督芭蕾舞團在台北深耕30年，每年堅持舉辦「新作全國巡迴公演」，共發表過80多支作品，累積近千場演出，堪稱全台唯一以芭蕾舞創作為主、堅持最久的芭蕾舞團。

台北首督芭蕾舞團也將芭蕾舞結合台灣文化、風俗，不拘泥於芭蕾古典的思考模式，其中2001年的《高山印象》，則是結合台灣原住民舞蹈的芭蕾作品，也曾遠赴金門等離島表演，近年更進入校園，創作淺白易懂的芭蕾小品，也讓孩子體驗跳芭蕾的樂趣。

大提琴家張正傑，15歲赴維也納與芬蘭留學，28歲放棄國外教職回國任教，為台灣古典音樂界帶來許多創新創舉，不僅讓古典音樂走出音樂廳，還號召國內一流音樂家舉辦戶外音樂會，於太魯閣峽谷、武陵農場、墾丁後壁湖畔、金門翟山坑道等舉行，吸引無數樂迷欣賞。

音樂廳規定110公分以下孩童不能進入，張正傑還專門為孩童舉辦親子音樂會，將樂器擬人化，或結合飲食文化、機器人等要素，讓觀眾在趣味中親近古典樂。他也曾帶著全場觀眾體驗盲人世界，或舉辦專屬輪椅族樂迷的音樂會，並將音符帶入部落、療養院、癌症病房、啟智學校，甚至進入綠島、高雄大寮等監獄，以古典樂撫慰社會不同角落的聽眾，讓聽音樂更有溫度。

知名建築師龔書章，長期關注社會設計，2009年時由建築師毅然轉換跑道投入教育工作，並開啟都市規畫與跨域設計之路，初期他投入國內外藝文展覽、工作營策劃，也積極參與城市議題，與公部門合作策畫建築、文化等跨界展覽和演講，設計格局擴大至城市整體形象。

當年龔書章在擔任「2017台北街角遇見設計」計畫主持人時，也曾運用士林在地故事，在士林捷運橋墩下進行改造計畫，把遊具變街道家具，還展出9位在地耆老、職人故事，打破空間限制，翻轉在地居民對空間設計的想像，也曾協助台北市都更處推動「都市再生前進基地」，促成大稻埕及中山南京等創意街區概念，活化老舊街區。

今年特別獎則由「寶島歌王」文夏奪得。文夏對台北流行文化影響深遠，錄製過約1200首台語歌曲，紅遍1940至1980年代，也走過留聲機時代（1910年代），開啟黑膠唱片及台語電影時代（1950年代），集歌手、詞曲創作人、演員、導演、劇本創作家於一身，歌詞與歌聲反映時代，感動無數臺灣人。

除了樂壇貢獻，文夏也曾主演過11部電影，多為當年賣座的台語片，甚至首開「隨片登台」巡迴演出的風氣，奠定「寶島歌王」地位。文夏的音樂人生貫串台語歌全盛時期，對流行歌曲文化的影響有目共睹，因此獲頒特別獎。

特別獎由「寶島歌王」文夏奪得，他對台北流行文化影響深遠，錄製過約1200首台語歌曲，紅遍1940至1980年代。圖／台北市文化局提供
特別獎由「寶島歌王」文夏奪得，他對台北流行文化影響深遠，錄製過約1200首台語歌曲，紅遍1940至1980年代。圖／台北市文化局提供
台北首督芭蕾舞團在台北深耕30年，每年堅持舉辦「新作全國巡迴公演」，共發表過80多支作品，累積近千場演出。圖／台北市文化局提供
台北首督芭蕾舞團在台北深耕30年，每年堅持舉辦「新作全國巡迴公演」，共發表過80多支作品，累積近千場演出。圖／台北市文化局提供
知名建築師龔書章，長期關注社會設計，2009年時由建築師毅然轉換跑道投入教育工作，並開啟都市規劃與跨域設計之路。圖／台北市文化局提供
知名建築師龔書章，長期關注社會設計，2009年時由建築師毅然轉換跑道投入教育工作，並開啟都市規劃與跨域設計之路。圖／台北市文化局提供

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