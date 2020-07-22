EBL驚濤駭浪晉4強 苗栗市大同國小女籃爭更上一層樓
108學年度第4屆全國國小籃球聯賽（EBL）女生組昨天8強賽，苗栗市大同國小女籃昨天在延長賽擊退雲林縣立仁國小，今天下午3時將在板橋體育館遭遇新北市永平國小，爭奪明天冠軍賽資格，苗栗鄉親為她們集氣加油。
苗栗市大同國小沒有體育班，教練連威登奉獻帶領下，男生、女生籃球隊在國內占有一席之地，女籃昨天8強賽，最後20幾秒靠著彭郁榛籃下建功追平，比數29：29進入延長賽，對手在延長賽一分未得，大同再得5分，驚濤駭浪下挺進今天4強賽，與永平國小搶出線決賽。
苗栗縣近年來基層籃球蓬勃發展，大同國小打完EBL後，7名主力各奔西東，彭郁榛、雙胞胎邱沛綺及邱沛慈、楊錦麗、傳甄怡，將加入苗栗市大倫國中，大倫國中女籃去年在國中籃球聯賽（JHBL）甲級女生組登頂，今年屈居第5，5名新血備受期待；陳亮、鍾靜文將挑戰籃球名校台南市永仁國中。
值得一提鍾靜文出身體育家庭，國小4年級胞弟鍾旻均也打大同國小男籃，今年獲全國小四比賽亞軍，父親鍾維國是前超級籃球聯賽（SBL）名控衛鍾維國，母親張欣怡是排球選手出身，曾代表台中靜宜大學比賽。
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