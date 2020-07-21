德音國小通學巷彩繪美化 家長、學生滿意

五股區德音國小旁的通學巷道，環境不夠明亮且不美觀，在市議員陳明義的協助下，將整條巷道施作彩繪，彩繪內容以交通安全為主題，不僅美化了當地環境，也富有教育意義，家長及學童都很滿意。

五股成泰路一段127號旁，是德音國小學童上下學的巷道，也是許多家長接送學生的地方，由於巷道環境不夠明亮且不美觀，當地水碓里長邱江永，向新北市議員陳明義提出，希望能夠將巷道彩繪，以改善環境景觀。

水碓里長邱江永指出，巷道前段是民宅，後段則是民營停車場的鐵皮圍籬，利用汙水下水道改善工程項目，向水利局申請彩繪，但只有民宅部分，在陳明義議員的協助下，運用經費，一併將後段一同彩繪。

巷道彩繪以交通安全為主題，不僅美化了當地環境，也富有教育意義。

市議員陳明義表示，這條通學巷道不僅要安全、美觀，還要實用，他會努力爭取改善，希望一點點的用心，能讓家長及學童都滿意。