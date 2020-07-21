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堅持適性選校！這些學生捨公立高中選讀中華藝術學校

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中華藝校舞蹈科學生右起張耀陽、洪阡榕、黃佳穎與林鈺庭（右至左），樂在多元學習。圖／中華藝校提供
中華藝校舞蹈科學生右起張耀陽、洪阡榕、黃佳穎與林鈺庭（右至左），樂在多元學習。圖／中華藝校提供

高雄市中華藝術學校是榮獲教育部108學年度藝術群新課綱前導「藝術群基地學校」，許多學生堅持適性選校，也有捨公立高中就讀中華藝校的，都是因為熱愛藝術和表演。

目前就讀華藝舞蹈科的林鈺庭，一年前考上國立台東女中與七年制的台南應用科技大學舞蹈系，雖然已經撕了榜單，但考量自己在舞蹈方面的興趣多元，和家人商量後選擇了中華藝校舞蹈科。她說，因為非常喜歡國標舞，但環視國內的舞蹈科系，只有中華藝校舞蹈科在傳統民族舞與芭蕾舞外，還有國標舞、武術、啦啦舞、街舞。就讀後，發現自己的舞蹈基本功不夠，努力聽從老師的指導精進；也因為聲線不錯，目前在系上團隊的演出，擔任起了報幕一角。

即將升高二的黃仟榕，當初是放棄了嘉義女中舞蹈班到華藝舞蹈科。她從幼稚園就開始學舞，到高中時才發現自己對街舞、武術的興趣，在華藝的這一年，她發現武術在力道的運用與肌力的訓練，反而更有助於芭蕾舞的表現而能更加進步。

學生黃佳穎則是放棄彰化藝術高中表藝科，而就讀華藝舞蹈科，不僅學科好，術科更是優異，每學期都拿到2萬元的獎學金。她說，當初就是發現華藝舞蹈班的舞蹈種類多元，而且採取跨科跨域多元的學習，讓她可以培養更多元的興趣與專才，像是跟影劇科大眾傳播組的同學一起上課，能學習到如何選角度與運鏡；並在彈性課程中，學到了舞台燈光的設計、編舞，以及如何在問題中找到方法與策略。尤其是二年級室外環境劇場的課程，讓他們練習如何將舞蹈與環境互動結合即興創作而從中產出創意。

來自屏東潮州的張耀陽，去年放棄左營高中舞蹈班而就讀華藝舞蹈科。他說，當初也是喜歡華藝舞蹈科多元多種類的舞蹈項目，以及跨科跨域的課程安排，還有許多表演舞台與展演機會，讓他在傳統的中西舞蹈之外，更能增能，接觸到更多的舞風，也感受到武術強勁的力道，會跳舞也會編舞，而學科在班上第一，每學期都拿到2萬元獎學金。「更重要的是，從學習中得到的快樂。」

國標舞 街舞

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