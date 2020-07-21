會考生活英語／【娛樂篇】 熱門舞台劇

一張數學考卷，為何讓一個小學生陷入天人交戰？高雄市岡山國小老師林晉如分享班上小五男孩的故事，男同學平日乖巧、會按時交作業，但數學期末考卷的訂正作業罕見缺交，考卷也沒給父母簽名，因為他的數學考78分，未達到父母要求的90分，回家後不敢拿出來「訂正」；學者認為，「家長教育」是台灣迫切需要做的，家長如果迷失在分數多少的比較而不是學習態度，出現類似故事的狀況，家長難辭其咎。

2020-07-20 19:02