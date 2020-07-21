暑假育樂營帶學生探索飛機 坐上駕駛座學生一陣驚呼

暑假技藝教育育樂營又開辦了，桃園市政府教育局補助42所國中及高中，提供3千多個名額讓學生免費探索各職群。福豐國中今天在新興高中飛機修護科及電子科的專業指導下，學習動力與機械的相關知識、手擲機製作，還能參觀飛機內部讓許多學生一陣驚呼，頻頻說著好玩。

「技藝超群-飛樂體驗營」暑假技藝教育育樂營，主題是動力機械及電機電子職群，讓學生體驗手擲機製作、飛機修護中的白鐵鉚接及樂高機器人操作，不只能學到知識與技能，還能帶回自己DIY的手擲機及利用鉚接技術製作的桌牌帶回家當紀念。

福豐國中8年級學生洪宥筠表示，爸媽開車有時候車會壞掉，造成交通不便，參加體驗營可以更瞭解車子的構造，非常貼近生活，還能學習維修飛機、飛機起降及動能等知識。福豐國中9年級學生張宜秀則說，體驗營可以實作、瞭解飛機構造等，相當有趣，尤其是鉚釘實作的成品能帶回家，還有DIY的手擲機非常好玩。

福豐國中輔導主任劉天麟指出，今年體驗營報名狀況，因疫情影響特別踴躍，30個名額一天就被秒殺，往年都要2、3天才會額滿，採先報名先錄取，希望能透過體驗營增加學生對航太、機械等領域相關知識。