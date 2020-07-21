全英語行銷！金甌女中辦職場英語體驗營
暑假來臨，各式夏令營隊陸續展開，台北市金甌女中、中國科技大學應用英語系、艾爾科技股份有限公司（簡稱MyET）首度合作，推出職場英語體驗營，讓學生提早職業試探，產品設計、行銷活動規劃、英語行銷口語簡報樣樣來，更以「香水」作為行銷標的，作為營隊成果發表。
金甌女中表示，透過體驗營，提升應用英語科學生職場英語口說及辨識能力，並培養學生職場所需的專業英文能力，提升職場競爭力，除此之外，更結合產業界，把業界實務經驗帶入教學現場，協助學校發展英語文教學特色。
歷經兩天營隊課程，從產品設計、行銷活動規畫、英語行銷口語簡報，及參訪艾爾公司，金甌女中表示，也結合業界實務運作，學生不僅參與設計「MyET」英文課程，更分組合作替「香水」規劃行銷活動，最後以英文口語簡報，描述所設計的產品及行銷活動。
應英科一年級學生吳芯倫說，透過營隊，學習如何介紹產品、製作PPT，也提升英語口說的方法；應英科二年級莊皓雲則說，外籍老師十分風趣，透過生活化案例，讓營隊更活，現場也實際體驗「MyET」口說練習軟體，會依照發音、語調、流利度、音量評分，增進自己的口說能力；朱思羽也提到，在行銷課程中，如何設計標語讓自己的產品更有魅力，更容易讓人留下印象，又或是利用動畫讓自簡報更容易吸引觀眾的目光，受益良多。
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