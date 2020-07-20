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校園英雄榜／東華附小好「扯」 出國交流爭光
國立東華大學附設實驗國民小學設有扯鈴校隊，小學5年級何彥澄熱愛扯鈴，平均每天花1.5小時練習，不但對鈴及繩子的種類如數家珍，更曾出國介紹扯鈴文化，與當地學生交流，無形增加自信心與專注度，希望未來能發揚扯鈴運動。
原本害羞內向的何彥澄，一講起扯鈴眼神都在發亮。他說，扯鈴大致分兩種，第一個是定軸鈴，扯的時候需要大力一點，才不會掉落；再來是培鈴屬新手常用，中間的軸可以轉動、比較好扯，也是練習時使用的鈴，同時學校選購軟塑膠材質，若不小心掉落打到頭也不會痛。
扯鈴隊在去年暑假遠赴澳洲珀斯，以扯鈴表演與互動式教學與當地學生交流。何彥澄說，澳洲的小朋友都不知道扯鈴，因此特別詳細介紹，也簡單教學如何扯鈴，非常高興能發揚傳統技藝運動。扯鈴隊還在澳洲街頭表演，吸引許多外國朋友欣賞。
四年級的許以非看到扯鈴表演非常帥氣，因此自願加入扯鈴隊。她說，現在周一、二、四、五每天練習1.5小時，周六則要練習一整天，儘管練習很辛苦，不過上台表演聽到觀眾掌聲很有成就感。
扯鈴隊指導老師曾鐵征致力推廣扯鈴運動，他表示，扯鈴運動需保持鈴在繩子上，對孩子的專注力、手眼及腦部協調很有幫助，受邀表演能增添自信，更推出檢定徽章鼓勵孩子學扯鈴。
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