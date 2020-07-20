他筆記被讚印刷體 對超跑如數家珍錄取北科大車工系

北台南家扶中心為國受助小孩童舉辦特別的夏令營，教導百餘名小朋友學習運用「三倍劵理財概念」，先在各種闖關遊戲贏得點數代幣，在用來購買搭配食材，今天中午在烏山頭水庫烤肉舉行「理財換食材，小當家秀廚藝」活動，只見100位國小3到6年級小朋友不斷吶喊著「老師！我們要買蛋跟肉再加疏菜，有減價嗎？」，小朋友七嘴八舌討價還價，志工們也笑開，非常熱鬧。

2020-07-19 13:07