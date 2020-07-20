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他筆記被讚印刷體 對超跑如數家珍錄取北科大車工系

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中山工商汽車科畢業生連世翔，統測成績全國排名第17名，錄取第一志願臺北科技大學車輛工程系，他的筆記圖文並茂、工整有致。圖／中山工商提供
高雄市中山工商汽車科畢業生連世翔，統測成績全國排名第17名，錄取第一志願臺北科技大學車輛工程系，他的筆記圖文並茂、工整有致。圖／中山工商提供

高雄市中山工商汽車科畢業生連世翔今年統測成績全國排名第17名，錄取第一志願台北科技大學車輛工程系。校長林昭億表揚其優異表現時，意外發現他有繪畫天分，筆記圖文並茂、工整有致，讚譽為「筆記印刷體」。他曾休學一年前往澳洲，因為感到語言方面的不足。

連世翔畢業於鳳山國中美術資優班，當年會考成績推估可上雄工。他是家中獨子，親人經營遊覽車玻璃，從小就耳濡目染，喜歡汽車，尤其對超跑如數家珍，擁有近50輛汽車模型，並以其繪畫才能，繪製各種汽車圖樣。他選擇中山工商汽車科，三年前就許下考北科大的願望，每天晚上11點才就寢，假日到圖書館讀書，成績都名列前茅。

連世翔說，高一下報名參加紐西蘭國際教育旅行，同行學生英語嚇嚇叫，自己卻像「鴨子聽雷」，很丟臉。在家長的支持下，他決定休學一年前往澳洲學英語，復學後科排名都是第一，平時研讀原文書籍，更參與亞洲學生交流計畫ASEP，考取PVQC專業英文詞彙能力國際認證證照。

連世翔非常感謝國中技藝班時教動力機械課程啟蒙老師張議文，以及恩師李宗榮。李宗榮常利用午休或下班時間為他解惑，有次連想了解汽車專業資訊，李宗榮還幫他找到資料，並特地送到班上給他。

林昭億看到連世翔做的筆記，驚為天人，筆記字跡工整有致，出入有法，且擁有美術天分，繪製機械圖案精細如絲，栩栩如生，就像是「筆記印刷體」，顯示連的個性。

高雄市中山工商汽車科畢業生連世翔（左），今年統測成績全國排名第17名，錄取第一志願臺北科技大學車輛工程系。圖／中山工商提供
高雄市中山工商汽車科畢業生連世翔（左），今年統測成績全國排名第17名，錄取第一志願臺北科技大學車輛工程系。圖／中山工商提供

澳洲 紐西蘭 北科大

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