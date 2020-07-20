偏鄉童用空拍機寫家鄉 11月底成發可望登TV頻道

中華民國愛自造者學習協會受導演齊柏林「看見台灣」啟發，3年前推動「看見家鄉」計畫，今年以「英雄旅程」為主題在南投縣僑光國小辦營隊，指導7所偏鄉中小學共44人為家鄉拍紀錄片，11月底將發表成果，還可望躍上TV頻道。

愛自造者學習協會指出，當年「看見臺灣」紀錄片用影像如實呈現鏡頭下的台灣，啟發協會推動「看見家鄉」計畫，希望帶著教育資源相對缺乏、較偏鄉的孩童認識自己的家鄉，甚至運用影像紀錄家鄉故事，進而對家鄉產生更深的認同感。

愛自造團隊今年因此在南投僑光國小辦理「小導演初階營隊」請來名節目製作人林曉蓓等人擔任講師，並以「英雄旅程」為主題，透過孩子熟悉的語言、電玩等元素規劃考驗，以訓練闖關模式，從中學習並完成攝影、訪談、空拍機等課程。

該協會秘書長洪旭亮表示，透過為期3天的營隊培養偏鄉孩童影像紀錄基礎能力，因此指導操作空拍機和影像攝錄技術，更由林曉蓓啟發學員發想拍攝主題，並學習加強訪談技巧，學習透過訪問了解家鄉歷史，從不同視角記錄家鄉全貌。

而今年除邀集宜蘭湖山國小、雲林成功國小、花蓮玉里國小、屏東鹽洲國小、台南樹林國小、澎湖嵵裡國小和台東賓茂國中等7所偏鄉校共44人，另邀請7名曾參與「看見臺灣」的學生回歸，盼其延續過往學習經驗，為家鄉拍出新影片。