聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／岳明小帆手結束2天馬祖戰地之旅 馬祖海巡戒護前往金門
宜蘭岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」帆船環島，32名學生本月14日從蘇澳港碼頭啟航，展開27天共1500公里航程，18日在馬祖海巡隊戒護下進入北竿白沙港，體驗2天馬祖戰地風光，今早6時再度從北竿由馬祖海巡隊及新北艦戒護前往金門。
岳明國小32名學生憑著築夢、不怕艱難精神，以三航線在海上接力，駕馭國內最大34噸級重型帆船「光腳號」，採取逆時針繞行台灣本島及龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島。
17日上午在海巡署新北艦戒護下從淡水啟航至馬祖，進入馬祖外海海域時，馬祖海巡隊也派遣3571艇共同協助戒護，讓學生在18日凌晨1時許平安進入北竿白沙港。
體驗2天馬祖海洋戰地風光之旅後，今早6時再度遊新北艦及馬祖海巡隊10062艇，從北竿白沙港戒護這群小帆手，並在上午9時於瀏泉礁東面海域交接新北艦戒護前往金門。
海巡署表示，今年行政院向海致敬政策，鼓勵人民淨海、知海、近海及進海，而讓民眾能安全親近海洋是海巡重要任務工作。
透過此次戒護活動，也讓馬祖民眾了解海巡勤務的多樣性，馬祖海巡隊以在地多年服務經驗為基礎，除繼續推動各項政策外，以秉持嚴謹自律精神，守護馬祖海域海洋資源，並籲請漁友鄉親積極舉報各類非法案件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言