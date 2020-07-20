影／岳明小帆手結束2天馬祖戰地之旅 馬祖海巡戒護前往金門

宜蘭岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」帆船環島，32名學生本月14日從蘇澳港碼頭啟航，展開27天共1500公里航程，18日在馬祖海巡隊戒護下進入北竿白沙港，體驗2天馬祖戰地風光，今早6時再度從北竿由馬祖海巡隊及新北艦戒護前往金門。

岳明國小32名學生憑著築夢、不怕艱難精神，以三航線在海上接力，駕馭國內最大34噸級重型帆船「光腳號」，採取逆時針繞行台灣本島及龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島。

17日上午在海巡署新北艦戒護下從淡水啟航至馬祖，進入馬祖外海海域時，馬祖海巡隊也派遣3571艇共同協助戒護，讓學生在18日凌晨1時許平安進入北竿白沙港。

體驗2天馬祖海洋戰地風光之旅後，今早6時再度遊新北艦及馬祖海巡隊10062艇，從北竿白沙港戒護這群小帆手，並在上午9時於瀏泉礁東面海域交接新北艦戒護前往金門。

海巡署表示，今年行政院向海致敬政策，鼓勵人民淨海、知海、近海及進海，而讓民眾能安全親近海洋是海巡重要任務工作。