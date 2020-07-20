綺麗切割光影之美 日本玻璃工藝大師黑木國昭高雄展出

在日本有「現代名工」美譽的玻璃工藝大師黑木國昭，即日起至8月11日於高雄市文化中心至真堂二館推出「晶瑩剔透・喜慶雙十」 藝術展，展出超群的玻璃工藝，融入日本傳統美學及世界各國風情，以光影帶出玻璃切割的綺麗之美。

黑木國昭18歲就以玻璃塑造為志向，經過半世紀的不斷鑽研，貫徹日本之美「琳派」，不斷追求將日本人的感性融合在西方素材的玻璃上，以作品呼應漸漸消逝的日本文化及精神。

主辦單位安如公司表示，此次藝展主軸作品「富士雲龍圖」黃白金彩屏風，細膩描繪出龍以五爪抓緊珠寶且目光炯炯有神。古時在中國，龍是想像中的靈獸，在日本則被當成水神成為信仰，傳說龍可自由操控天氣、呼風喚雨，也因此被比喻成權威的象徵。雲煙刻意留下水墨畫風的表現方式，相對於龍本體以白金箔襯托出玻璃亮麗的輝光，尤其龍鱗花了很多功夫去調整顏色濃淡，力求生動。黑木國昭獨特的構思，將葛飾北齋的富嶽三十六景「山下百雨」，遙望雲海「富士山」一景融入此作品中。

另一作品「富嶽三十六景-相州七里濱」花器，黑木國昭用玻璃素材將七里濱的富士山精準的重現在大型花器上。藍色玻璃的濃淡運用再現藍繪細緻的色彩諧調，花器背面參考了二代歌川廣重「諸國古蹟百景 相州七里濱」作品，以波濤洶湧為主題重新構成。一件花器上巧妙重現了北齋與二代廣重的七里濱。