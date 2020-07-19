全中運竹縣傳捷報 仰德高中曾嘉成獲競速滑輪溜冰金牌

2020全國中等學校運動會昨天在屏東盛大展開，新竹縣競速滑輪溜冰代表隊今天率先傳出好消息，仰德高中一年級的曾嘉成奪下高男組10000公尺淘汰賽金牌，成為新竹縣首金；湖口國中的陳俊豪與許佳學也拿下國男組10000公尺淘汰賽的銀牌與銅牌。

先竹縣政府教育處表示，競速滑輪溜冰為新竹縣運動強項，國小有新湖國小與信勢國小作為小選手的搖籃，國中則集中在湖口高中國中部，高中更有仰德高中校方的細心栽培，給與選手體能與重訓的相關資源設備，已先後培育出多位國手。