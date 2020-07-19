家扶教導善用三倍券概念 小朋友學理財換食材今秀廚藝

北台南家扶中心為國受助小孩童舉辦特別的夏令營，教導百餘名小朋友學習運用「三倍劵理財概念」，先在各種闖關遊戲贏得點數代幣，在用來購買搭配食材，今天中午在烏山頭水庫烤肉舉行「理財換食材，小當家秀廚藝」活動，只見100位國小3到6年級小朋友不斷吶喊著「老師！我們要買蛋跟肉再加疏菜，有減價嗎？」，小朋友七嘴八舌討價還價，志工們也笑開，非常熱鬧。

北台南家扶表示，目前扶助近千戶1700名兒童，為協助經濟弱勢家庭成長、「脫離貧窮世代惡性循環」，將理財觀念向下紮根，舉辦3天「小小冒險理財王」國小夏令營，昨第一天安排理財課程外也教導小朋友DIY自製環保袋、生態繪本閱讀、生態環保戲劇演出。

今天第二天進行理財大考驗，測驗各隊如何以最少的代幣、取得最豐富的食材並進行小小總舖師的烹飪午餐大賽。志工說，小朋友發揮想像力，如加值購、合購或甚至以「我很會作菜，你算我便宜，中午可以來我小隊用餐」，逗得志工們大笑，而孩子們也大秀平日看家本領大展廚藝，「讓社工及志工自嘆不如」。

單親的許同學說，因媽媽常生病，很少會帶他和弟弟外出，最期待家扶暑假舉辦的夏令營及課業輔導營，因第一天的理財大富翁課程中安排的闖關中有要看醫生、要搭車、要買便當等等關卡都要支出代幣，特別能感受到原來生活中要花這麼多的錢，才知道媽媽的煩惱有很多，回家後想跟媽媽說：「媽媽我不會再亂吵要買東西了」。

家扶中心主人莊淑惠指出，為讓小朋友自小學習理財的觀念，社工及志工利用目前最夯的三倍振興券概念，第一天教小朋友透過遊戲闖關等大富翁的活動設計學習如何加值以減少支出的方法，爭取到更多第二天中午要購買食材的代幣，也讓小朋友懂得分辨「想要」及「需要」的區別，如設計購買紅茶就要從已獲得的代幣支出，但若選擇不購買則可獲得星星，累積星星則可獲得更多的代幣，透過玩樂和實境體驗考驗孩子們金錢的運用。