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科普閱讀力大賽頒獎 她4個月讀148本科普書

聯合報 / 文／教育事業部
Smart Reading科普閱讀力大賽，得獎者、家長與貴賓等一起合影。圖╱台師大提供
Smart Reading科普閱讀力大賽，得獎者、家長與貴賓等一起合影。圖╱台師大提供

目前就讀新北市信義國小三年級的謝宛玲，不但在四個月內讀了148本科普書籍，閱讀後的「書籍評量」通過率達93%，不僅證明她真的「讀懂、讀通」每本書，也讓她拿下「Smart Reading科普閱讀力大賽」小學三年級組第一名。

由台灣師範大學主辦、科技部贊助「Smart Reading科普閱讀力大賽」今天頒獎，包括謝宛玲在內，近60名來自雙北市、桃園、台中、雲林、台南等地區的學生接受表揚，台師大副校長宋曜廷強調，今年只是起點，希望未來能有更多同學因為Smart Reading成為自主閱讀的愛書人。

宋曜廷表示，今年有逾千名學生參加「Smart Reading科普閱讀力大賽」，他們要先經過中文適性閱讀能力診斷（DACC）前測，確認目前閱讀能力的級數，該系統會針對學生的級別推薦不同的閱讀書單，學生閱讀後要寫摘要，系統會根據內容分析學生的「讀懂率」，完成四個月的閱讀任務後，學生還要再參加後測，分析閱讀能力是否有提升。

科技部科國司司長褚志鵬致詞時表示，Smart Reading是一套高科技智慧平台，該系統是宋曜廷帶領台師大團隊研發，除了DACC可以檢測學生的中文閱讀能力外，還有CRIE系統能分析書籍內容，適性推薦閱讀書單，他希望與會學生能秉持著分析、研究、判斷的「科學家」的精神，成為各自領域的優秀人才。

目前就讀康橋國際學校秀岡校區的黃筠嫺這次拿下八年級第一名，她說，平時最愛讀小說，活動期間大量閱讀應用科技、數學類書籍，除了增加相關知識，意外加快自己的閱讀速度，而且還更會抓取文章重點，黃媽媽則認為，自從女兒參加Smart Reading後，不僅增加閱讀廣度，為了要能多閱讀一本書，更懂得規畫時間。

台師大

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