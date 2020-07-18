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有留美博士父、台大母DNA 兒在偏鄉國中5A++上建中

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春國中陳理恩（右二起）、王宇程錄取建中和雄中，2人父親分別是屏東海生館副館長陳德豪（左二）和海生職員王信發。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春國中陳理恩（右二起）、王宇程錄取建中和雄中，2人父親分別是屏東海生館副館長陳德豪（左二）和海生職員王信發。記者潘欣中／翻攝

屏東縣恆春國中今年國中會考的榜單特別亮眼，考5A++滿級分的陳理恩，成為校史首位錄取台北市建國中學的學生，地方人訝異，教學資源遠不如都會區的屏南偏鄉，竟藏著「學霸級」資優生；班導師笑說並不意外，陳理恩任職海生館副館長的父親陳德豪，是建中、台大畢業的留美博士，母親也是台大高材生，「遺傳了台大父母的資優生DNA」，各科準備早已「超前部署」且均衡發展。

屏東恆春半島有多個中央級研究機構，包括海生館、林務局恆春林業試驗所、農委會恆春家畜試驗所，任職的研究員九成是博士，這些高學歷的家長，國中階段多把孩子送到競爭力強的都會區學校就讀；陳德豪帶著妻兒到屏東海生館後，也在設在海生館的東華大學研究所任教，2人為就近陪伴照顧，選擇讓兒子陳理恩就近念恆春國小、國中，孩子從不補習，課業由父母指導。

陳理恩從國小到國中都是念美術班，學業成績一直保持班第一名；國中級任老師說，陳理恩考進恆春國中美術班後，各科程度明顯高出同儕，模擬考已展現高人一等的亮眼成績，了解家庭背景才知道，他遺傳了父母親高材生的DNA，各科準備早已「超前部署」且均衡發展，考5A++並不意外，父親更開心兒子成為他的建中學弟，但以後常要屏東、台北兩地跑。

和陳理恩當了9年同班同學的王宇程，以5A錄取高雄中學，他的父親王信發也是海生館職員；王信發說，讓兒子留在恆春念國中，和陳理恩有很大關係，兩人會相互競爭、討論，也激發兒子的學習動力，不諱言恆春的教學資源不如都會區學校，同儕缺乏競爭力，班上有陳理恩，讓他放心不少，他和太太不大管孩子的課業，都是孩子自動自發，父母是最堅實的愛的後盾。

恆春 屏東縣 台大

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