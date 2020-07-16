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農田中的結業式 老梅國小體驗曬穀文化

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
老梅國小附設幼兒園體驗家鄉裡特有的架曬稻穀文化，米粒更香甜好吃。 圖／紅樹林有線電視提供
老梅國小附設幼兒園體驗家鄉裡特有的架曬稻穀文化，米粒更香甜好吃。 圖／紅樹林有線電視提供

老梅國小附設幼兒園特色課程是農事體驗，從今年二月多插秧種稻，近來稻子成熟，孩子們來到稻田中進行農事課程的結業式，孩子們不僅感受到豐收喜悅，還體驗家鄉裡特有的架曬稻穀文化，米粒更香甜好吃。

石門區老梅國小附設幼兒園農事課程，從學期初插秧，近來也到了稻穀成熟的季節，小朋友們再度回到這片位在山溪里出磺口的農田準備割稻，也讓一整學期的農事課程，以豐收作為結業式，在農場主人帶領大家拜過土地公之後，孩子們牽著爸爸媽媽手下田割稻，感受親子農遊樂趣。

老梅國小校長黃家裕說，從二、三月孩子們就播種、插秧，之後也回到農田看看稻子生長狀態、觀察生態，一直盼望著能夠採收，終於等到稻子成熟，孩子們迫不及待向爸媽、師長展現成果，雖後也跟著農場主人體驗家鄉稻穀特有的架曬文化。

出磺口農場陳國志表示，收割好的稻子並不是立刻打穀，也不是將稻穀攤平曬在曬穀場，而是一束束綁起倒掛架曬，據了解架曬的稻穀，因為倒掛，稻稈中的養分可以回到米粒中，如此也讓架曬米可以更香甜營養，老梅國小附幼期待透過家鄉特有的曬穀文化，讓孩子們更加認識家鄉，也愛上吃家鄉的米食。

幼兒園 石門 親子

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