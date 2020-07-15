師大大傳所帶領花蓮學子 培養媒體識讀能力

台灣師範大學大眾傳播研究所在化仁國中，舉辦為期3天媒體素養營隊活動，以「化中有話」為營隊主題，透過遊戲學習體驗，帶領學童深入媒體世界，辨識訊息真假程度，將正確的媒體素養觀念深植學子心中。

營隊總召邱奕程表示，假訊息在新科技的推波助瀾下，滲透日常生活，造成社會的衝擊及影響，藉由知識觀念結合科技工具查證，從建立自我免疫系統出發，培養判斷訊息真偽能力，將觀念引導至家庭中，藉由不一樣的暑假營隊喚起更多人了解媒體內容產製過程、辨識不當媒體內容、建立正確網路使用觀念。

在活動中，大家剪接新聞，當起一日編輯，為閱聽人打造一份獨特的報紙。升國二學生潘悅婷挑選體育新聞，她表示，年輕不怕失敗，運動員努力的精神可以傳達正面的力量，身為田徑隊的自己，也希望將正面的故事傳達給更多的人，為社會帶來更多的正能量。

化仁國中校長梁仲志說，每天生活中有這麼多的訊息，要如何選擇是一件很重要的事，感謝台師大大傳所學生運用所學，傳遞正確觀念，從而培養選擇、解讀、思辨媒體的能力，也讓孩子們學習如何做一個有智慧的閱聽人。

花蓮記者協會理事長梁國榮親自與學生分享實務經驗，他表示，從學習到實際採訪，感受到「獨立思考」的重要性，期望現代公民不只懂得獨立思考、分辨假新聞，甚至延伸至選擇新聞、轉傳資訊都知道如何辨真偽的能力，期望在學習中更認識獨立思考意涵。