暑假首日林燈基金會 助宜蘭大洲國小文學營開辦

宜蘭推動兒童文學，從小學就開始，今年更在林燈文教公益基金會大力支持下，首度開辦小學的文學研習營，且選在今天暑假首日，在三星鄉大洲國小開營，這項宜蘭縣國小學童兒童文學研習營，文學大師力挺，林煥彰、陳木城、王金選、林世仁等知名詩人與孩子們談詩，代表林燈文教公益基金會出席的文化工作者莊文生表示：「宜蘭孩子欠缺的是機會，今天台下小學生，未來可能成為台上文學大師，有機會就會有好表現。」

「淡蘭文風冠全台」指的是宜蘭人在文學傑出表現與重視，宜蘭教育界很早就在推動兒童文學，重要推手包括邱阿塗、藍祥雲、劉秀男、陳昇群、蘇麗春等多位教育先驅，而三星鄉大洲國小今年爭取在暑假開辦「宜蘭縣國小學童兒童文學研習營」，獲得林燈文教公益基金會大力支持，今天開辦，一梯次3天。

雖是小學承辦兒童文學研習營，卻獲得大師相挺，包括林煥彰、陳木城、王金選、林世仁等大詩人與孩子們談詩。

大洲國小指出，林煥彰高齡逾80，還在為孩子築夢，王金選擅長用台語寫兒歌童詩，他的紅龜粿是全國第一套台語兒歌創作集，陳木城是校長，是台灣童詩創作與賞析的先驅，而創意多產的林世仁老師至今作品依然散見於各大雜誌。

「花是不會飛的蝴蝶，蝴蝶是會飛的花，花是蝴蝶，蝴蝶也是花…」今天是暑假第一天，研習營開營第一堂課，學生陳依彤朗誦的林煥彰童詩「花和蝴蝶」，向大師致敬與感謝，同時，大洲國小的「三『陳』組」陳薇伊、陳立恩、陳彥倫，以「答喙鼓」三口相聲，表達對王金選熱愛用台語創作的敬意。

宜蘭縣政府教育處多元教育科長廖文菁致詞時，也獻上學生們創作的童詩「抹布」，並指出文學就是來自生活。

大洲國小校長林機勝說，研習營聚焦在童詩、兒歌、故事上，他在研究所進修時，教授吳靜吉告訴他，要當好校長就是「話少訓一點，故事多說一點，童詩多念一點」，現在，在大洲國小每周二都要念童詩給全校小朋友聽，能承辦文學營，培育學生，也向大師致敬，為全世界華人的小孩寫那麼多好詩。

文史工作者莊文生代表林燈文教公益基金會出席與致詞時說，創作靈感都來自生活，像「答喙鼓」的大洲國小的「三『陳』組」，呼應「大洲陳一半」的說法，也就是說，在三星鄉大洲地區居民中，姓陳的就佔了一半。