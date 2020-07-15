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「古跟叭的公倍數」猜一字？ 超難小5暑假作業家長喊崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
全國中小學今日(7/15)開始放暑假，對孩子來說，暑假最想開心玩，最不想面對的就是暑假作業了。圖／Ingimage
全國中小學今日(7/15)開始放暑假，對孩子來說，暑假最想開心玩，最不想面對的就是暑假作業了。圖／Ingimage

全國中小學今日(7/15)開始放暑假，對孩子來說，暑假開心玩，最不想面對的就是暑假作業了。還記得動畫「櫻桃小丸子」，有一集是小丸子開心放暑假，直到開學前一天才想到暑假作業還沒寫完，緊急動員全家人幫她寫作業的趣事。

有一位網友在爆怨公社分享了孩子的暑假作業，大嘆「感覺是出給家長的作業，頭很痛。」

題目是這樣的：

(1)古跟叭的公倍數，猜一字。

(2)什和伍的公倍數，猜一字。

(3)汁和泗的公倍數，猜一字。

數學又考國文，許多網友大嘆這種題目會讓爸媽崩潰，「這個國語文考卷是數學老師出的吧」、「公倍數是這樣用的嗎？這是腦筋急轉彎吧」、「覺得有時候作業是在整家長」、「這題目的用詞讓數學老師看到，會覺得這個出題的人，國文課一定是體育老師教出來的」。

也有網友提出這個題目是考古題，10年前就有家長在yahoo！知識問過，沒想到睽違10年重出江湖，又考倒家長。

正確答案如下：

(1)答案是「罟」「杏」

(2)答案是「什」

(3)答案是「汪」「汗」

暑假作業 數學 國文

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