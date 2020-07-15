學生不必再貼牆靠路緣走 宜蘭市中華國中有通學廊道了
宜蘭市中華國中東側，靠黎明三路段，學生上下學須沿著圍牆，行走馬路邊緣，時常造成人車爭道，宜蘭市公所爭取改善，打除現有圍牆、活化校園空間，作為人行空間使用，有人文通學廊道，安全方便外，廊道設計上，融入綠化、保水、節能等設施，營造為永續城市公共空間。
宜蘭市公所指出，這項計畫在去年（108年）由市公所協助中華國中，向內政部營建署爭取獲補助辦理，「宜蘭市中華國中人本通學廊道改善工程」獲得中央前瞻計畫補助，建置的通學廊道銜接到女中路側的既有路廊。
通學廊道完成，市長江聰淵等人今天會勘，這項工程總工程經費為956萬7250元，施作範圍由中華國中黎明三路段至銜接女中路人行道，並整合透水鋪面、綠美化、照明等設施。
江聰淵表示，市公所近年努力地改善市區內人本廊道空間，包括宜興路一、二、三段人行道改善工程、蘭陽女中及中華國中通學廊道等等，並串聯宜蘭縣政府完成的宜蘭大學、宜蘭高中通學廊道，將宜蘭市構成友善的人本環境。
市公所指出，人本通學廊道除了讓學子有條安全的人行及民眾休憩空間外，也能夠拉近學校與社區之間的關係，市公所後續將規畫在既有電箱上彩繪，以藝術的色彩活化校園周邊環境。
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