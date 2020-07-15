學生不必再貼牆靠路緣走 宜蘭市中華國中有通學廊道了

前幾天新聞播出，有個12歲的小孩上了公車之後，就被公車載走了，而小孩的母親在後面追，這個問題在我的朋友那邊，聽到兩組對話，在父親群組和母親群組的當中，就有了不同的看法。聽說那群成為父親的男人們認為已經12歲的小孩應該要會搭公車了；而在成為母親的女人們的對話當中，則是心繫小孩的安危，這完全是就不同的角度去看此事。撇除掉父母和小孩之間的角色，一般人如果先上了車，發現自己的朋友，或是後面還有人追公車，多少都會跟司機說一下，而一名12歲的小孩，也不是不能處理變故，只是看到自己的母親未上車，跟司機說，而司機似乎未注意，將車子開走，也不代表小孩毫無應變能力，或是不夠機敏。

2020-07-14 15:32