影／單車公益壯遊行 北台南家扶上香祈福

北台南家扶第六屆少年展力方案25名青少年，將於明天起至22日，展開為期一周單車「壯遊中台灣」公益旅行，隊員一行今上午前往新營真武殿上香，廟方贈送「騎」福手套，祝福一路平安。

活動行程及內容全由少年們一手規劃，終點的目的地為台中高美濕地，為避免家人擔心，上午特地前往新營真武殿拜拜祈福，由廟方主委黃國安、北台南家扶主任莊淑惠陪同上香。

領隊社工蔡淙凱表示，家扶兒曾於4月因看見農村逐漸老化及缺工困擾，到嘉義義竹社區體驗及幫忙採桑，獲居民認同。

這次主要目的為減碳環保，除以自行車代步外，亦安排沿途至嘉義公園、水師寮公園淨園及高美濕地淨灘，也安排烘培實作DIY及科博館前舞蹈快閃等活動，將以身體力行方式進行環境保護宣導，展現對社區環境的「關懷力」。

北台南家扶社工督導吳宜菁表示 ，成長於弱勢家庭青少年，家長常忙於工作，無暇陪伴與照顧。家扶自103年7月開辦「陪伴、充權少年展力方案」，期透過培養兒少的能力，拓展正向人際互動、增強自我認同感及因應危機處理、社會適應能力。

已連續參與二屆的國二的劉珉瑞說，去年第一次參加澎湖壯遊，當時只是參與者，這次壯遊的任務被編在行程組，才知道要協助安排各定點的行程考量及瑣碎事物多如牛毛，還得協調大家的意見，簡直一個頭二個頭大，終於可以成行，十分感謝社工的陪伴及隊友的合作，但面對經常高達36度C的酷暑天也十分擔憂隊友的安全，感謝真武殿的委員們一起幫忙祈福，願一路平安完成公益行。

隊員新化國中學生陳品傑說，最近都在住處加緊練習，每次騎乘約2公里，第一次要騎乘這麼遠，心情雖有些忐忑，但相信在彼此打氣、照應，應該可完成這趟有意義旅程。