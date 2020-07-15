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藍染結合科學注入環保潮流 挑戰全國科展

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市選出16件科展特優作品，7月27日參加全國科展。記者鄭惠仁／攝影
台南市選出16件科展特優作品，7月27日參加全國科展。記者鄭惠仁／攝影

全國中小學科學展會將於7月27日至31日在台大綜合體育館登場，台南市國中小有15件特優作品與賽。其中獲得台南市國中組生活與應用科學科第1名的復興國中，利用自由軟體找出染布顏色有效分析法，提升藍染流程。

台南市教育局表示，今年共有225件作品參展，包括國小組116件、國中組109件, 共分為數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學 (機電與資訊)、生活與應用科學 (環保與民生)等科別，決選15件特優作品，其中國中8件、國小7件，將代表台南參加全國科展。

獲得國小組數學科第1名的麻豆國小，以「以降柱法破解任意柱數與盤數的河內塔」為題，由電影「猩球崛起」曾出現用以測試猩猩智商的河內塔數學問題引起研究動機。學生透過透過觀察，將操作分讓位、換位與降柱法，從柱數與盤數關係發現差距規律，運用三角形概念建構差距表，破解百年未解的任意盤柱關係河內塔最少步數的問題。

國小組化學科第一名的復興國小，以「電照『膜』行」為題做研究（膜是指學生手作的薄膜電池）。一般市售電池是由兩種不同金屬形成正、負極，學生簡化為僅用1種金屬片鋅或鎂為電極，其中的PVA黏膠史萊姆則擔任雙重角色，是電解質也是另一電極。

物理科第1名的崇明國中，以「雙珠進動：探究兩圓形球體黏合後的特殊轉動現象及其動力機制分析」為題，把兩顆半徑相同的圓球體黏著在一起，在平面上轉動雙珠並用手機從側面與俯視拍攝其運動影片。將拍攝影片匯入電腦，隨後利用軟體Track r，研究雙珠在不吹氣的情況下，運動的型態，以及操縱不同半徑的雙珠，用不同的吹氣方式來觀察運動型態的變化。最後研究發現，雙珠的半徑和運動狀態有明確的關係，也發現到不同的吹氣方式對於雙珠的轉動狀態會有不一樣的改變程度，最後並嘗試建立理論模型來解釋實驗結果的規律性。

復興國中獲得國中組生活與應用科學科（環保與民生）第一名，學生以「青出於藍-靛藍的快速建藍及創意藍染」為主題，探究台南在地藍染文化，利用自由軟體找出染布顏色有效分析法，藉此找到快速建藍的最佳比例配方及高效率的藍染流程。並設計獨創性「夾鏈袋藍染法」及「藍染筆」，操作便利不髒污，染色效果好又快速。既能節省染液，又能維持適當社交距離；更可結合國中自然的氧化還原課程。讓藍染活動結合科學，在傳統工藝中注入一股環保潮流新契機。

藍染 社交距離

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