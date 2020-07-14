不用等2年 花蓮鳳林鎮公所補助學校裝冷氣

中央上周宣布2年內，推動全國中小學裝設冷氣。不過，花蓮鳳林鎮公所今表示，「不用等2年」，開全縣13鄉鎮市先例，利用120餘萬元經費，主動幫全鎮9所各國中小學、約40間教室安裝冷氣，學生們再也不用揮汗如雨上課了。

鳳林鎮公所表示，極端氣候影響下，氣溫不斷升高，去年就有幫全鎮國中小裝冷氣的構想，因此編列120餘萬元預算，今年3月請各學校選購8噸、變頻省電及有節能標章的冷氣，全額由鎮公所補助，5月完成裝設。至於電費支出，各學校表示，由於電風扇搭配冷氣，電費並不高，校方事務費足夠支付，不用特別補助。

裝完冷氣後，徐姓學生說，以前除了上課感到悶熱，午休更是汗如雨下，下午西曬嚴重，無法專心上課，現在有冷氣吹，下課都不想出教室，心情上也比較開心。

還有學校指出，天氣炎熱氣溫高，教室溫度經常早上就超過30度，就算教室有電風扇，吹出的都是熱風，學生和老師們各個汗流浹背，本想找民意代表協助爭取補助，沒想到鎮公所主動幫學校教室裝冷氣，解決學校教學的困擾。

鳳林鎮長蕭文龍指出，教室裡氣溫升高不僅會影響學生的求學效果，甚至可能對學生、老師的健康造成影響，因此裝設冷氣。考量到節電與環保，除要求各學校購買適合學校教室空間的冷氣機外，也要求各校購買的冷氣機須是變頻、有環保標章，為保護環境盡份心力。