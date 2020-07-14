快訊

警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

不用等2年 花蓮鳳林鎮公所補助學校裝冷氣

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林鎮公所補助國中小裝冷氣，解決學校教學的困擾。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮鳳林鎮公所補助國中小裝冷氣，解決學校教學的困擾。圖／鳳林鎮公所提供

中央上周宣布2年內，推動全國中小學裝設冷氣。不過，花蓮鳳林鎮公所今表示，「不用等2年」，開全縣13鄉鎮市先例，利用120餘萬元經費，主動幫全鎮9所各國中小學、約40間教室安裝冷氣，學生們再也不用揮汗如雨上課了。

鳳林鎮公所表示，極端氣候影響下，氣溫不斷升高，去年就有幫全鎮國中小裝冷氣的構想，因此編列120餘萬元預算，今年3月請各學校選購8噸、變頻省電及有節能標章的冷氣，全額由鎮公所補助，5月完成裝設。至於電費支出，各學校表示，由於電風扇搭配冷氣，電費並不高，校方事務費足夠支付，不用特別補助。

裝完冷氣後，徐姓學生說，以前除了上課感到悶熱，午休更是汗如雨下，下午西曬嚴重，無法專心上課，現在有冷氣吹，下課都不想出教室，心情上也比較開心。

還有學校指出，天氣炎熱氣溫高，教室溫度經常早上就超過30度，就算教室有電風扇，吹出的都是熱風，學生和老師們各個汗流浹背，本想找民意代表協助爭取補助，沒想到鎮公所主動幫學校教室裝冷氣，解決學校教學的困擾。

鳳林鎮長蕭文龍指出，教室裡氣溫升高不僅會影響學生的求學效果，甚至可能對學生、老師的健康造成影響，因此裝設冷氣。考量到節電與環保，除要求各學校購買適合學校教室空間的冷氣機外，也要求各校購買的冷氣機須是變頻、有環保標章，為保護環境盡份心力。

花蓮鳳林鎮公所補助國中小教室裝設冷氣，讓學生不用再揮汗如雨上課。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮鳳林鎮公所補助國中小教室裝設冷氣，讓學生不用再揮汗如雨上課。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮鳳林鎮公所贈送9所國中小冷氣，讓學生有冷氣吹。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮鳳林鎮公所贈送9所國中小冷氣，讓學生有冷氣吹。圖／鳳林鎮公所提供

省電

延伸閱讀

推動5大主題旅遊 花蓮推出系列觀光地圖

花蓮消防局無腳本救援演習 磨合各單位默契

花蓮松園別館裝置藝術遭利刀割毀 館方急報警

M113軍容美哉 老牌裝甲車編隊夜奔花蓮空軍基地反特攻

相關新聞

不用等2年 花蓮鳳林鎮公所補助學校裝冷氣

中央上周宣布2年內，推動全國中小學裝設冷氣。不過，花蓮鳳林鎮公所今表示，「不用等2年」，開全縣13鄉鎮市先例，利用120...

全家只能靠補助維生 郭孝恩苦學拚出5A ++上建中

新北市教育局今舉行108學年度國高中畢業生市長獎頒獎典禮，共有2750人獲獎。其中新店區文山國中市長獎得主郭孝恩，雖然從...

U值媒／爸媽何時該放手？給孩子走向回家的路

前幾天新聞播出，有個12歲的小孩上了公車之後，就被公車載走了，而小孩的母親在後面追，這個問題在我的朋友那邊，聽到兩組對話，在父親群組和母親群組的當中，就有了不同的看法。聽說那群成為父親的男人們認為已經12歲的小孩應該要會搭公車了；而在成為母親的女人們的對話當中，則是心繫小孩的安危，這完全是就不同的角度去看此事。撇除掉父母和小孩之間的角色，一般人如果先上了車，發現自己的朋友，或是後面還有人追公車，多少都會跟司機說一下，而一名12歲的小孩，也不是不能處理變故，只是看到自己的母親未上車，跟司機說，而司機似乎未注意，將車子開走，也不代表小孩毫無應變能力，或是不夠機敏。

國泰學童圓夢計畫給力 助偏鄉小學一圓行動愛海夢

屏東海生館收容的海龜腹內都發現垃圾，海洋垃圾到底有多嚴重，從何而來，我們該做什麼努力？ 鄰近的車城國小溫泉分校學生去年初...

屏東縣隘寮溪畔遷村故事 國小出繪本帶學童重返過去

屏東縣振興國小今天上午舉行學期結業式，並邀請，以學區歷史創作為題材的故事繪本「去逛水世代」作者回母校演講。發表會結束後，...

狂！北巿小學生出繪本 收錄祖孫10大矛盾對話　

因身處世代不同，祖孫間常會有「觀念」差異，比如夏天吃冰到底會不會傷身，或對鬼魂的百般禁忌，孩子玩瘋、長輩好意叮嚀，卻常被...

沙崙國小100歲了 星空典禮台一抬頭就能觀星象

新北市板橋區沙崙國小今年邁向100歲，為紀念歷史性的時刻，校方除舉辦校慶園遊會、社區快閃踩街、線上藝術表演等活動，更打造...

桃園小免子書坊負責人回雲林母校贈書 推廣閱讀

雲林縣土庫鎮立圖書館今天在馬光國小辦理推廣閱讀，邀請馬光「學姊」黃淑貞，也是桃園平鎮小免子書坊的負責人，回母校和學弟妹一...

小學教師脊隨損傷下半身癱瘓 投入繪畫重拾生命光彩

洪嫻柔因醫療傷害而脊隨損傷，導致下半身癱瘓，經過10多年間自我封閉，直到參加台中市脊隨損傷者協會的油畫班，創作讓她獲得心...

新北淡水商工 與日本姐妹校共度疫情難關

新北市立淡水高級商工職業學校自推動國際教育十多年來，陸續與芬蘭、德國、馬來西亞、韓國、日本…等世界各國簽訂姐妹校與辦理交流活動，藉由參訪學校課程、蒞校接待、筆友、交換禮物、科系等相關產業實習及見習等活動，讓師生有許多機會結交外國朋友與認識異國文化。

新北丹鳳高中 愛讀最美閱讀城堡

新北市立丹鳳高中擁有最美麗的校園圖書館，為新北推動「閱讀教育」的亮點學校，曾獲教育部第一屆閱讀磐石獎、全國第三屆高中績優圖書館等殊榮，校內服務隊「I DO(愛讀)社」不僅走進偏鄉小學，今年更飛往馬來西亞推廣國際閱讀

佛系出題？北巿國中期末考題爆雷同 校方緊急重考

暑假即將來臨，近日各校舉辦期末考，台北市濱江國中8年級理化科段考題竟與複習題相同，校方接獲家長反映後，昨日上午開會、下午...

熱門新聞

扯！期末考題雷同小考 草屯國一生重考國文惹議

佛系出題？北巿國中期末考題爆雷同 校方緊急重考

108課綱調查╱升學制度 整垮素養教學

要求青少年自殘？藍鯨遊戲疑入侵花蓮校園 議員示警

全家只能靠補助維生 郭孝恩苦學拚出5A ++上建中

苗栗縣江成斌、張智欣勇奪師鐸獎 地方：實至名歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。