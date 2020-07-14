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基隆尚智國小休業式後熄燈 師生互道珍重

中央社 / 基隆14日電

有58年歷史的尚智國小今天舉辦最後一次「休業式」，全校師生互道珍重後，所有的老師及2至5年級學生共14人，31日過後將分別到其他學校繼續學習旅程。

基隆市政府教育處副處長陳淑貞也到尚智國小鼓勵所有師生。她說，教育處一定會提供師生最有力的支持與後盾，期盼老師能繼續發揮專業與教育，照顧好更多的基隆子弟，學生到新的學校後，也能交到更多的朋友，勇於不斷探索和學習。

陳淑貞並代表市府贈送給每位尚智的學童即將就學的學校運動服一套，其中安置就讀仁愛國小與成功國小各有2名，南榮國小則有10名，學校家長會也準備小禮物，由特別到校祝福歡送師生的議員鄭文婷代為致贈給每位孩子。

尚智國小校長曾敬棠與老師們也獻給孩子們叮嚀與祝福，活動在歡笑與淚水交織中溫馨結束，校方期盼所有尚智師生在未來學習旅途一切平安順利。

基隆

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