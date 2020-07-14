國泰學童圓夢計畫給力 助偏鄉小學一圓行動愛海夢
屏東海生館收容的海龜腹內都發現垃圾，海洋垃圾到底有多嚴重，從何而來，我們該做什麼努力？ 鄰近的車城國小溫泉分校學生去年初參觀時，心中浮現諸多疑問；在國泰學童圓夢計畫贊助下，老師朱玉璽和3至6年級15名學生，以半年時間在恆春半島藉由淨灘、垃圾分類、海廢再利用等，不僅參加縣內科展獲獎，更一圓以行動愛海洋的夢。
屏東車城國小溫泉分校位於四重溪溫泉區內，依山傍水風景優美，距海也不遠，是30人的連你小校；朱玉璽說，帶孩子參觀海生館海龜收容中心時，學生不解海龜腹內全都有垃圾，成立「海洋行動社」後，希望透過關心海洋生態，將海洋文化與生態融入孩子的內涵，進而透過關心海洋廢棄物，帶領孩子認識海洋，去年獲得國泰學童圓夢計畫支持。
去年9月開始，老師先後帶著孩子到遊客多的恆春半島西部海岸和人跡罕至的東部海岸撿垃圾，研究垃圾的種類和來源，參加今年的屏東縣科展並獲獎，校方也請澎湖的知名海廢藝術老師唐采鈴到校指導海廢創作，利用瓶蓋等海廢製作藝術牆和捕鰻小屋，今天舉行成果展，邀環保團體、家長、志工到場見證孩子的成長和收獲。
帶著50多位國泰金控志工到場的分隊長林依潤說，溫泉分校學童以半年時間用行動愛海洋，透過淨灘、整理海廢、科展研究、海廢藝術創作、建構鰻苗小屋，培育孩子思辨、用愛關懷環境和行動參與的能力，更展現讓人感動的愛地球成果，自己的孩子就讀都會小學，這裡的孩子真得讓人羨慕。
「這趟海洋行動，收獲滿行囊！」溫泉分校畢業生王昊軍、張語涵和陳怡嘉泉說，半年期間分別到恆春半島東、西海岸撿拾海漂垃圾，發現美麗的海岸之所以有源源不絕的垃圾，都是人類的產物，或飄洋過海或從船上拋棄，再從垃圾分類找源頭，除了鄰近的亞洲國家外，甚至有歐州、阿拉伯、美國等10多國，證實了垃圾無國界，我們要善盡地球公民一份子的責任。
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