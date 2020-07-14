屏東縣隘寮溪畔遷村故事 國小出繪本帶學童重返過去

屏東縣振興國小今天上午舉行學期結業式，並邀請，以學區歷史創作為題材的故事繪本「去逛水世代」作者回母校演講。發表會結束後，學校送給每位學童一本繪本。校長李秉穆表示，期望透過繪本了解，鹽埔鄉振興的故事。作者趙文俊（33歲）也說，同為久愛村長大的孩子，盡管國小沒有轟動的歷史故事，但卻有和一般不同的村庄史。

「去逛水世代」繪本的故事背景，是講述以振興國小學區的鹽埔鄉振興村、久愛村的村莊發展為主題，從1920年開始，日本總督府築堤隘寮溪溪水工程引往上淡水溪河，並從遷移的村民開始說起，並圍繞在1944年學校設立前、後的故事。

「去逛水世代」繪本的內容，是將在地的村庄發展歷史，地名的延伸、校舍的建設都融入故事情節裡。「去逛水世代」作者趙文俊期望，透過繪想引發學童閱讀興趣，並且把生硬的文史轉換成活潑的故事。

趙文俊表示，此繪本是結合返鄉屏東青年插畫家曾彥琳共同創作，故事的情節是以兩位主角的穿越時空，回到1920年開始兩村村民因隘寮溪水氾濫、築堤引水遷村後的故事，是一本由家鄉歷史沿革所發展出來的繪本。

「去逛水世代」作者趙文俊指出，近幾年鄉土教育推動有成，製作繪本是許多學校的特色，而為了讓學童認識在地故事，因此，決定以校友跟久愛村人身分來創作繪本。

振興國小校長李秉穆表示，學校一直以來都致力於鄉土教育，從校歌、家庭聯絡簿等，都有加入鄉土教育的元素，就是期望能讓在地學童認識家鄉。