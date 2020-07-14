狂！北巿小學生出繪本 收錄祖孫10大矛盾對話　

因身處世代不同，祖孫間常會有「觀念」差異，比如夏天吃冰到底會不會傷身，或對鬼魂的百般禁忌，孩子玩瘋、長輩好意叮嚀，卻常被孩子認為是嘮叨，台北市國語實小費時一年，完成全台第一本由國小生調查、訪問、創作的祖孫跨代溝通會本「跨代的對話：請聽我說」，收錄10大生活主題，透過充滿童趣的文字與插圖，不追求標準答案，讓祖孫間能相互理解。

國語實小今早舉行新書發表會，翻閱繪本，囊括「刷牙」、「吃冰」、「錢財」、「寵物」、「交友」、「拜拜」、「鬼」等10大主題，左側呈現長輩的話，右側則透過翻頁，呈現孩子們的認知。

比如吃冰，長輩認為吃冰讓氣管變差，但孩子認為，只要小口吃，等不冰再吞下去，就不會傷身；或談到鬼，長輩說農曆七月不要提「那個字」，晚上不要吹哨子、曬衣服，但孩子親身實測，即便踩到長輩中的禁忌，也沒大事發生，要長輩別再自己嚇自己。

國語實小校長林玫伶表示，去年暑假開始，鼓勵孩子跟長輩展開對話，當時出了40個主題，共收到100多件投稿作品，其中「鬼」的話題，也是孩子自己提出，收集稿件後，透過學校課程，讓孩子透過繪本，接觸不同長輩觀點，藉由這場「公民行動」，不追求標準答案，創造跨世代溝通。

負責帶領孩子創作插畫的插畫師鄭淑芬表示，共有10位孩子參與插畫，大家畫風不同，成為編書的困難之處。最後利用會本結構，統一繪本底色、翻頁，創造一體性，也從旁協助孩子「文圖合奏」，歷經7堂課教學，從無到有，終於產出這本作品。

國語實小美術班畢業生賴季襄說，自己負責畫「鬼」的主題，她坦言，要把文字具象化確實有點難，她也笑稱，想像中的鬼是「透明」的，為了讓它色彩更豐富，她利用藍色水彩，帶出一點輪廓，還畫了一尊佛像，繪畫過程中，就算訪問對象不是自家長輩，她也覺得這些對話「似曾相似」。