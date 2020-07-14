想知道考古這回事 南科考古館一次給你看個夠
國立台灣史前文化博物館南科考古館今天推出「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展，展出百餘件考古人員實際使用過的工具，還規畫多項可實際操作的考古體驗，將形形色色的考古工作者轉繪為插畫人物，引領民眾以科學普及教育的角度認識考古工作，將展至12月13日。
這次特展以考古工具介紹為基礎，帶領觀眾從田野調查、考古發掘、資料整理分析，最後完成考古研究報告並進行標本典藏的考古工作歷程。展場除相關知識，重視「做中學」精神，提供「地圖判讀」、「考古發掘攝影紀錄」及「標本測量」等體驗展項，參觀者可索取學習手冊並完成展廳內的考古工作任務，將專屬於自己的「考古發掘日誌」帶回家。
館方也配合7、8月暑假親子需求，同步推出線上展覽與數位互動遊戲。考古館主任黃宏文說，希望用簡單易懂方式呈現，讓民眾感受，考古工作其實刻板印象和實際狀況有相當落差，考古人員的工作生活，其實多數是非常「勞力密集的」。
解說人員指出，許多民眾認為考古發掘與研究工作屬專業學術訓練領域，一般難有機會接觸參與。實際上考古研究工作需要來自各行各業的人員參與，以各式工具、技術來調查分析隱藏在先民遺址中的各種資訊，才能解讀與保護古代文化遺留的目標。
文化部政務次長蕭宗煌參觀後表示， 南科「地上25年地下有5千年」，期許南科考古館未來持續更多文化行動，「讓更多民眾認識、參與保存我們這塊土地上特有的文化資產與時空記憶」。
館長王長華指出，這次特展從點、線、面的知識結構展開，讓民眾透過輕鬆方式了解考古工具的功能及目的，並跟隨考古發掘流程進行探索，認識考古學
考古館表示，作為考古科普知識推廣定位博物館，希望能讓參觀者透過體驗方式來認識考古工作，並鼓勵民眾帶領小朋友一起參觀，度過快樂學習的暑假。
疫情逐步解封，南科考古館端午連假13000多人參觀，目前假日也有兩千人。館方表示，10月31日前台南市民免費進館參觀，歡迎民眾來考古館過暑假，後續將推出相關教育推廣活動，民眾可至國立臺灣史前文化博物館官網(https://www.nmp.gov.tw/)或南科考古館臉書粉絲團追蹤最新資訊。
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