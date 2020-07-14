快訊

洪水中的鄱陽湖之戰：中國搶救「長江中下游最後防線」？

13:30萬安演習！人車不管制 首發「空中威脅告警」簡訊

想知道考古這回事 南科考古館一次給你看個夠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色與成果。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色與成果。記者周宗禎／攝影

國立台灣史前文化博物館南科考古館今天推出「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展，展出百餘件考古人員實際使用過的工具，還規畫多項可實際操作的考古體驗，將形形色色的考古工作者轉繪為插畫人物，引領民眾以科學普及教育的角度認識考古工作，將展至12月13日。

這次特展以考古工具介紹為基礎，帶領觀眾從田野調查、考古發掘、資料整理分析，最後完成考古研究報告並進行標本典藏的考古工作歷程。展場除相關知識，重視「做中學」精神，提供「地圖判讀」、「考古發掘攝影紀錄」及「標本測量」等體驗展項，參觀者可索取學習手冊並完成展廳內的考古工作任務，將專屬於自己的「考古發掘日誌」帶回家。

館方也配合7、8月暑假親子需求，同步推出線上展覽與數位互動遊戲。考古館主任黃宏文說，希望用簡單易懂方式呈現，讓民眾感受，考古工作其實刻板印象和實際狀況有相當落差，考古人員的工作生活，其實多數是非常「勞力密集的」。

解說人員指出，許多民眾認為考古發掘與研究工作屬專業學術訓練領域，一般難有機會接觸參與。實際上考古研究工作需要來自各行各業的人員參與，以各式工具、技術來調查分析隱藏在先民遺址中的各種資訊，才能解讀與保護古代文化遺留的目標。

文化部政務次長蕭宗煌參觀後表示， 南科「地上25年地下有5千年」，期許南科考古館未來持續更多文化行動，「讓更多民眾認識、參與保存我們這塊土地上特有的文化資產與時空記憶」。

館長王長華指出，這次特展從點、線、面的知識結構展開，讓民眾透過輕鬆方式了解考古工具的功能及目的，並跟隨考古發掘流程進行探索，認識考古學

考古館表示，作為考古科普知識推廣定位博物館，希望能讓參觀者透過體驗方式來認識考古工作，並鼓勵民眾帶領小朋友一起參觀，度過快樂學習的暑假。

疫情逐步解封，南科考古館端午連假13000多人參觀，目前假日也有兩千人。館方表示，10月31日前台南市民免費進館參觀，歡迎民眾來考古館過暑假，後續將推出相關教育推廣活動，民眾可至國立臺灣史前文化博物館官網(https://www.nmp.gov.tw/)或南科考古館臉書粉絲團追蹤最新資訊。

南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色與成果。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色與成果。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影
南科考古館展出各種考古工具、使用方法特色，民眾可以親身體驗操作。記者周宗禎／攝影

考古 南科

延伸閱讀

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

3千南科人健走 戴資穎現身打球

球后戴資穎現身南科小試身手 代言呼籲科技人多運動

羽球／南科最佳「戴」言人 戴資穎連三年參與活動

相關新聞

想知道考古這回事 南科考古館一次給你看個夠

國立台灣史前文化博物館南科考古館今天推出「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展，展出百餘件考古人員實際使用過的工具，還...

男性特殊境遇家扶申請僅1成 南市府：要勇於求助

根據台南市社會局統計，歷年特殊境遇家庭扶助申請補助通過的家戶中，以女性居多，男性僅占1成多，由於單親男性家長比例占單親家...

不向挫折低頭 新住民美容師阮理厚拚出人生第一棟房

越南籍新住民阮理厚來台22年，期間雖遭逢婚姻變故，但她仍拚命工作賺錢過生活。從小就想成為美容師的她，更利用時間研習美容課...

台中東海藝術街有「印度市集」 賣的是印度製衣

台中市龍井區東海藝術街商圈巷弄內的「印度市集」，裡頭有很多印花服飾，還擺放一件鎮店之寶印度傳統服飾古董衣，以及印度風擺飾...

樹人國小版畫奪獎 台南市府讚賞辦畫展

台南市後壁區樹人國小推動美術教育有成，去年參加全市學生美術賽，幾乎全獲獎，並有7件作品獲全國獎肯定，是最大贏家，還有導演...

民眾、醫院捐贈遠距心電圖 雲林沿海救護添利器

善心人士林碧鈴和北港媽祖醫院昨共同捐贈4部遠距心電圖給雲林沿海消防隊，北港媽祖醫院長吳錫金表示，急救分秒必爭，有了遠距心...

嘉義翻轉老舊菜市仔 力爭中央資源挹注

本報專題報導傳統菜市場改造，出現城鄉命運大不同議題，嘉義縣市都有老舊公有市場沒落，縣長翁章梁、市長黃敏惠昨天都指出，持續...

弱勢童fun暑假 嘉義縣推電視課程

嘉義縣府為彌補低弱勢學童暑假期間可能出現學習停滯、滑落的「夏季失落」（summer loss）現象，透過地方有線電視台，...

玉米價格慘跌 台南新市農民開放自採

今年夏天特別炎熱，民眾吃火鍋、烤玉米慾望低，造成糯米玉米價格跌落，台北果菜市場批發價格近日每公斤僅3到7元，台南農民共同...

台南市民到桃園旅遊 1晚送1日

台南市政府與桃園合作推出「台南桃園雙方里民合作送客計畫」，鄭文燦昨天率領3百名里長活動團來台南觀光，鄭文燦表示，台南市為...

法律櫥窗／理債展新生 法扶免費諮詢

不時有民眾因被債務逼得喘不過氣，自消費者債務清理條例通過實施以來，經調解、協商、更生或清算程序，期能協助民眾理債，重獲新...

全國資源回收考核 南市連續十年獲獎

環保署108年度全國執行機關資源回收工作績優考核，台南市再獲績優，也是連續第10年獲獎，今由環保局副局長陳幸芬代表受獎。...

熱門新聞

傳蘇院長撂重話？ 南市警察局長周幼偉旋即被拔官

李婉鈺分享做冰滴咖啡 網友歪樓問：這是您的睡衣嗎？

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」

影／爆料高雄自助餐回鍋油「比機油還黑」！衛生局稽查超標換油

台南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。