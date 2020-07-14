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弘光科大身障生挑戰極限 酷熱又陡坡完成手搖車環島

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大身障生挑戰極限完成手搖車環島，今天回到學校分享心得。記者游振昇／攝影
弘光科大身障生挑戰極限完成手搖車環島，今天回到學校分享心得。記者游振昇／攝影

弘光科技大學13名身心障礙、經濟或文化不利學生，挑戰自我完成手搖車8天7夜的環島旅行，最近每天30多度高溫，在發燙柏油路上，他們靠著雙手騎車環島，路人看到替他們加油打氣。騎到台東、花蓮時，上下坡高難度，靠著意志力與相互鼓勵完成任務，他們今天回到學校分享心得說：「只要堅持下去，就能克服困難完成任務」。

弘光科大學務長閔宇經表示，手搖車環島對這些學生來說是挑戰自我極限，為避開中午酷熱的天氣，學生改變作息，清晨5點半出發騎車，大家彼此激勵完成任務，留下永生難忘的回憶；中途還到社區護理之家服務長輩、去海邊淨灘，讓身障學生學習回饋社會，團隊分工合作之下，淨灘共撿拾了44公斤回收物，為愛護環境盡一分心力。

「手搖車環島跨出第一步很難，但是只要勇敢跨出去，一點都不難。」學生韋懿真說，她穿著輔具矯正鞋，面對炎熱天氣與上坡路段這些難關，中途從來沒想過要放棄，反而覺得很有挑戰性，騎手搖車環台是一種不一樣的快感，每次騎過了一個上坡路段後，便覺得很有成就感，不少路人大喊「你們好棒！堅持下去，加油！」讓大家的疲累感瞬間消失。

韋懿真表示，在社區護理之家服務長輩，讓她體會很深刻。一開始因為陌生，帶活動時長輩們沒什麼互動，但是經過同學不斷熱情地的示範、溝通，長輩漸漸地融入大家，要離開時長輩依依不捨，「服務過程中有挫折失敗，只要給自己一次機會，你就成功了。」

靠輪椅代步的學生陳冠仁說，8天7夜環島旅行在社區護理之家服務長輩印象最深，同學們一開始很怕被拒絕，尤其面對一群從未謀面過的長輩，但是大家都很努力，用年輕、熱誠的心感動了長輩，透過大家設計的保齡球遊戲，讓阿公、阿嬤開心的玩在一起。

陳冠仁表示，手搖操作騎上坡路段很吃力，必須用盡全身的力氣，手真的很酸，但是有駕駛看到後，特地搖下車窗替他們加油，經過學校時，小學生也為他們鼓勵，更有動力繼續往前，完成環島壯舉後，覺得「我已經超過我的極限。」

學生黃子源說，參加手搖車環台是在學習團體活動，除了自己騎車外，也要顧慮到其他學生，讓他學到怎麼溝通、管控情緒，希望以後有機會能夠再挑戰一次環島。

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