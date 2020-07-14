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沙崙國小100歲了 星空典禮台一抬頭就能觀星象
新北市板橋區沙崙國小今年邁向100歲，為紀念歷史性的時刻，校方除舉辦校慶園遊會、社區快閃踩街、線上藝術表演等活動，更打造一座「星空下典禮台」，以螢光線條彩繪12星座圖騰，讓學生及社區民眾一抬頭就能「夜觀星象」，作為創校百年的生日禮物，市長侯友宜今也特別到場主持啟用典禮，祝福沙崙國小「越老越勇，邁向下個一百年。」
沙崙國小前身為板橋公學校沙崙校場，創立於1920年，歷經時代更迭，校友開枝散葉，目前全校約有1200名學生，侯友宜今特別至沙崙國小啟動「科學槓桿，一舉創新迎百年」生日天秤，肯定校方不斷創新的教學成果，更曾連續六年獲得推展科學教育有功學校。
侯友宜致詞時表示，校方近年陸續完成校園建築耐震補強、圖書館改建、電力改善等工程，改建後的操場，更成為新北市的打卡熱點，「100歲要越老越勇，從品德、健康、創新、能力四大方向帶動教育，讓沙崙國小永續經營走下去。」
校長高烱琪指出，為了給全校創校百年的生日禮物，翻修老舊的典禮台，並號召師生用瓶蓋共創環保藝術牆，作為典禮台主視覺，天花板上則彩繪了12星座螢光圖騰，一抬頭就可看見璀璨星空，與藍紫色的操場相輝映，十分浪漫。
高烱琪表示，過去校內每個月都會舉辦一次欣賞星空的活動，未來也將結合嶄新的「星空下典禮台」，開放社區民眾入校觀賞。此外，今年校慶雖因疫情兩度延期並縮縮小規模，但師生仍規畫校慶影片舞蹈拍攝、校慶園遊會、社區快閃踩街、線上藝術表演等活動，為創校百周年留下美好紀念。
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