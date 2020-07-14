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桃園小免子書坊負責人回雲林母校贈書 推廣閱讀
雲林縣土庫鎮立圖書館今天在馬光國小辦理推廣閱讀，邀請馬光「學姊」黃淑貞，也是桃園平鎮小免子書坊的負責人，回母校和學弟妹一起開啟繪本的神祕大門。
「學姊」黃淑貞是道道地地的馬光人，馬光國小、馬光國中畢業，結婚嫁到桃園，在桃園開了一間獨立書店「小兔子書坊」，積極投入閱讀推廣，難得回母校和小小學弟妹分享閱讀投巧和樂趣。
黃淑貞擁有台灣師範大學教育研究所、台東大學兒童文學所，教育與文學雙碩士，學術與實務經驗豐富。
她感念母校的栽培，與土庫鎮立圖書館合作，回到母校推廣閱讀的美好。在回母校演講之前，黃淑貞學就已經買了一大箱書，寄到學校給學弟妹們閱讀，充實母校圖書室，借以回饋母校，並用閱讀打開家鄉孩子的眼界。
土庫圖書館長彭冠綸說，比爾蓋茲曾說「培養出我今日成就的，是我家鄉的一個小圖書館。」在圖書館和學校的共同努力下，也許下一個比爾蓋茲出現在土庫。
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