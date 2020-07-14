小學教師脊隨損傷下半身癱瘓 投入繪畫重拾生命光彩
洪嫻柔因醫療傷害而脊隨損傷，導致下半身癱瘓，經過10多年間自我封閉，直到參加台中市脊隨損傷者協會的油畫班，創作讓她獲得心靈滿足與感情的依歸，生命重現光彩；即日起至8月2日於台中市葫蘆墩文化中心，展出繁花、人物、市集等作品，展現她14年來創作藝術的成果。
洪嫻柔是名小學教師，工作如意，也找到終身伴侶，25歲時正是人生顛峰時期，卻因一場手術意外，讓她快樂的從此生活變調，只能以輪椅代步。她起初無法接受現實環境的考驗，多年苦悶自卑，後因為進入繪畫世界，在全心投入、盡情揮灑油彩中忘記身心痛楚，找回自信，重燃生命熱情。
洪嫻柔表示，她因喜歡旅行，深受大自然的光照色調吸引，作畫時注重光影與景物在空氣中展現的多變顏彩。作品「熙來攘往」以靈活筆觸鋪陳出夜晚繁華街景光暈的流動幻變；「秋意濃」透過黃褐底色層疊積澱出滿山楓紅，秋水如鏡的意象。
洪嫻柔說，每年5至10月是捕捉魚苗的旺季，「撈魚苗」中溫暖晨光穿透濃蔭雲層，灑落映照在線條舞動的海浪潮水中專注工作的漁夫，勾勒一幅涵蘊豐富的庶民生活景緻；「九份老街」作者仰望著前行旅人拾級而上的長階，刻畫心中充滿年代印記的老街風情。
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