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自辦清寒獎金、連年培養金手 他5度入圍師鐸終獲獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部公布109學年師鐸獎獲獎名單，共有72名獲獎者，包括校長18名、教師54名，將於今年9月28日由蔡英文總統頒獎。本報資料照片
教育部公布109學年師鐸獎獲獎名單，共有72名獲獎者，包括校長18名、教師54名，將於今年9月28日由蔡英文總統頒獎。本報資料照片

教育部今天公布109學年師鐸獎獲獎名單，共有72名獲獎者，包括校長18名、教師54名，將於今年9月28日由蔡英文總統頒獎。大湖高級農工職業學校教師林明錚是得主之一，他投入技職教育25年，指導學生連續五年榮獲全國學生技藝競賽金手獎第一名，也自辦三項清寒獎學金關懷弱勢學生。

林明錚是建築與室內設計專業教師，他今年第五度被推薦師鐸獎、第三度進入師鐸獎決審殿堂。提到前幾次進入決審面試卻未獲獎的心路歷程，林明錚表示他2017年決審面試時，因電腦中毒無法撥放簡報，在返家路上相當難過。在此之前，他已累計百場大師專題講座經驗，雖未獲選，但他感謝校長、學生、家長的鼓勵與支持。

令一得主吳建德服務於矯正學校明陽中學，拿的是化學及國中理化教師證，但研究所及博士主修為藝術領域，曾透過藝術讀出暴力學子過去被恐怖虐待的往事。該名學生小綿羊以愛打架出名，有天向吳建德分享自己的畫作，吳建德看出他畫的是非常隱晦的心象世界，瞬間了解他為何有極端暴力行為。

小綿羊紅著眼眶和吳建德說：「你是第一個看得懂我畫畫的人」。而後小綿羊常整理他的畫與吳建德討論他的心情，而吳建德也參酌繪畫治療課程，引導他將人際衝突轉化為繪畫創作的動力，至此他的心性逐漸變化了不少。

台北大學社工系教師曾敏傑照顧特殊需求學生，上課寧願讓優秀學生聽得不耐煩，也不願讓尾端的同學學不會。他也是一名喜歡為學生寫推薦信的老師，每一封推薦信都承載他與學生的真實的互動、回憶，細膩描述並凸顯學生的特質。

一名學生小游自認表現不出色，不過在曾敏傑的推薦信加持下，申請到英國研究所。小游畢業後好奇問曾敏傑當時所寫的內容，曾敏傑描述，他寫小游與自己聊天的內容，「每次總要聊上幾個小時，談談最近讀了什麼書，而這些知識和資訊，都是我所不知道的內容，我很享受當時與你聊天的那些的閱讀心得。」細膩的觀察讓曾敏傑讀出與眾不同的學生特質，在求學路上推他們一把。

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