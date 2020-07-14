新北淡水商工 與日本姐妹校共度疫情難關

推動國際交流見習

新北市立淡水高級商工職業學校自推動國際教育十多年來，陸續與芬蘭、德國、馬來西亞、韓國、日本…等世界各國簽訂姐妹校與辦理交流活動，藉由參訪學校課程、蒞校接待、筆友、交換禮物、科系等相關產業實習及見習等活動，讓師生有許多機會結交外國朋友與認識異國文化。

寄送口罩給姐妹校

2020年初爆發COVID-19疫情，使得許多國際交流活動不得已暫停，目前日本處於疫情災區，臺灣除了分享抗疫的經驗之外，為表達關懷，校方和家長會籌措了3000片口罩，分別寄送給三個姊妹校，日本電子專門學校、千葉縣流山高校及秋田的明櫻高校。另外，師生則在筆友活動的信件中，一起討論新冠肺炎對彼此的影響，以促進校際間友誼之穩固。此次疫情，臺灣有幸能早一步對應COVID-19，反觀世界各國仍處於疫情的陰影之下，藉此發心，期待全世界能一起渡過難關。

協助學生做出貢獻

2020年6月7日台灣疫情解封後，持續與日本姊妹校秋田的明櫻高校、千葉縣的流山高校、東京都的日本電子專門學校聯繫，也和家長會討論有關寄送國際關懷物資口罩到日本姊妹校，希望能實現世界一家、地球村的概念，持續與國際學校保持密切關係，促進學生對世界多元文化的認識與理解，並期待以微薄之力為世界做出正面的貢獻。

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