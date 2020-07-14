聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北淡水商工 與日本姐妹校共度疫情難關
推動國際交流見習
新北市立淡水高級商工職業學校自推動國際教育十多年來，陸續與芬蘭、德國、馬來西亞、韓國、日本…等世界各國簽訂姐妹校與辦理交流活動，藉由參訪學校課程、蒞校接待、筆友、交換禮物、科系等相關產業實習及見習等活動，讓師生有許多機會結交外國朋友與認識異國文化。
寄送口罩給姐妹校
2020年初爆發COVID-19疫情，使得許多國際交流活動不得已暫停，目前日本處於疫情災區，臺灣除了分享抗疫的經驗之外，為表達關懷，校方和家長會籌措了3000片口罩，分別寄送給三個姊妹校，日本電子專門學校、千葉縣流山高校及秋田的明櫻高校。另外，師生則在筆友活動的信件中，一起討論新冠肺炎對彼此的影響，以促進校際間友誼之穩固。此次疫情，臺灣有幸能早一步對應COVID-19，反觀世界各國仍處於疫情的陰影之下，藉此發心，期待全世界能一起渡過難關。
協助學生做出貢獻
2020年6月7日台灣疫情解封後，持續與日本姊妹校秋田的明櫻高校、千葉縣的流山高校、東京都的日本電子專門學校聯繫，也和家長會討論有關寄送國際關懷物資口罩到日本姊妹校，希望能實現世界一家、地球村的概念，持續與國際學校保持密切關係，促進學生對世界多元文化的認識與理解，並期待以微薄之力為世界做出正面的貢獻。
新北市立淡水商工 廣告
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言