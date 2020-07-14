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新北丹鳳高中 愛讀最美閱讀城堡

聯合新聞網 / 新北訊
丹鳳高中舉辦全國閱讀教師自主研習。
丹鳳高中舉辦全國閱讀教師自主研習。

新北市立丹鳳高中擁有最美麗的校園圖書館，為新北推動「閱讀教育」的亮點學校，曾獲教育部第一屆閱讀磐石獎、全國第三屆高中績優圖書館等殊榮，校內服務隊「I DO(愛讀)社」不僅走進偏鄉小學，今年更飛往馬來西亞推廣國際閱讀，在新北市創新教育加速器計畫幫助下，校方更研發出「D-BOOK選書師APP」，成為學生適性閱讀的輔助工具。

獨創閱讀教學 推動跨校閱讀

曾慧媚校長提到：「丹鳳高中是跨校閱讀人才的培育基地，全國「閱讀聚場」教師研習活動已達600人次。」Song讀跨校社群專精課內外的文本銜接，研發教學評創四合一的閱讀教學課程，讓老師會教、學生會學、評量素養化、課室創意化，並推動跨校閱讀社群，研發多元閱讀課程。

丹鳳高中圖書館舉辦閱讀闖關課程。
丹鳳高中圖書館舉辦閱讀闖關課程。

教師團隊在校內也設計多元的閱讀活動，如新生圖書館利用教育、交享閱導讀、閱讀K歌大賽、圖書館密室闖關等，讓學生寓教於樂，捨不得離開圖書館，並打造圖書館成為校園文化地標，兼具人文情懷與科技素養，吸引許多國、內外學校參訪。

丹鳳高中舉辦閱讀K歌大賽。
丹鳳高中舉辦閱讀K歌大賽。

研發選書APP 引進藍思英文

丹鳳高中今年更榮獲新北市創新教育加速器計畫旗艦級的殊榮，團隊研發出「D-BOOK選書師APP」，與金石堂合作成立專家學者群，以讀者購書的大數據分析，突破選書困境，成為學生多元適性閱讀的輔助工具，提升中學生的閱讀力與自學力。

為推動與時俱進的學習方式，拓展學生國際視野，丹鳳高中今年也與台師大教務長陳昭珍合作多元適性英文閱讀，引進藍思(Lexile)英文學習系統，提供兩年的英文能力自主閱讀計畫，打造新生自主學習英文的平台，提升國際移動力。

閱在地越國際 外籍生駐校交流

此外，創立多年的丹鳳高中「I DO社」，以學生為主體設計服務學習課程，培養學生發現問題、解決問題的能力，不僅走進偏鄉小學，今年更飛往馬來西亞獨立中學與華小進行600人次的服務課程，以「閱在地，越國際」推廣國際閱讀。

丹鳳高中「I DO社」飛往馬來西亞推廣國際閱讀，服務人次達600人。
丹鳳高中「I DO社」飛往馬來西亞推廣國際閱讀，服務人次達600人。

校方也申請「AIESEC國際見習生駐校文化交流計畫」，邀請德國志工入班互動，介紹風土民情與文化特色，學生不用出國，就能與外籍學生交流共學，並透過「教室連結網路社群」計畫，運用網路與國際教育夥伴交換賀卡、明信片，進行虛擬與實際的國際交流，帶領學生走向世界的同時，更讓世界走進來。

丹鳳高中是最美的圖書館x有愛。
丹鳳高中是最美的圖書館x有愛。

新北市立丹鳳高中 廣告

圖書館 馬來西亞 偏鄉 素養

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